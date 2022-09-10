بريطانيا تنشئ صندوقا بـ 40 مليار جنيه إسترلينى لإعانة تجار الطاقة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الخزانة فى المملكة المتحدة وبنك إنجلترا المركزى صندوقا بقيمة 40 مليار جنيه إسترلينى، لتزويد تجار الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات التسديد الهائلة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب تقرير "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، قالت الحكومة البريطانية إن ما يسمى بخطة تمويل أسواق الطاقة ستوفر الاستقرار لأسواق الطاقة والأسواق المالية، وتساعد فى خفض التكاليف للمستهلكين. وتأتى خطوة المملكة المتحدة بعد مبادرات من الدول الأوروبية التى اتخذت إجراءات هائلة لمنع تحول أزمة الطاقة إلى لحظة مشابهة لانهيار بنك استثمار "ليمان براذرز". كما كشفت رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترس عن حزمة إجراءات واسعة النطاق للتعامل مع أزمة الطاقة.

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