الرئيس اﻷمريكى يقترح قبول 125 ألف لاجئ للسنة المالية 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية نيد برايس، الجمعة، أنه تم إحالة تقرير الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس بشأن قبول 125 ألف لاجئ فى أمريكا كمقترح للسنة المالية 2023.





وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية اﻷمريكية أن الولايات المتحدة هى دولة رائدة عالميا وستظل فى الاستجابة الإنسانية الدولية، بما فى ذلك من خلال إعادة توطين اللاجئين، حيث أعطت الأولوية لإعادة بناء وتعزيز برنامج قبول اللاجئين فى الولايات المتحدة بطريقة استراتيجية ومستدامة تضع البرنامج على أساس دائم للمستقبل وتحديث البرنامج ليكون مستجيبا للاحتياجات والفرص المتطورة.

وذكر البيان إن وزارة الخارجية جنبا إلى جنب مع وزارتى الأمن الداخلى والصحة والخدمات الإنسانية، أحالت تقرير الرئيس إلى الكونجرس بشأن قبول اللاجئين المقترح للسنة المالية 2023 إلى اللجان المعنية بالسلطة القضائية فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويوصى التقرير المقدم إلى الكونجرس بتحديد هدف قبول لاجئين يبلغ عددهم 125 ألف شخص للسنة المالية 2023؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الأزمات الإنسانية فى جميع أنحاء العالم، والتى تضمنت أكثر من 100 مليون نازح حول العالم.

وبعد ذلك، جنبا إلى جنب مع وزارة الأمن الوطنى و الصحة والخدمات الإنسانية، سيتشاور وزير الخارجية مع الكونجرس حول القرار الرئاسي، الذى اقترحه الرئيس بشأن قبول اللاجئين للسنة المالية 2023.

يشار إلى أنه خلال السنة المالية الماضية، اتخذت الولايات المتحدة خطوات لزيادة إعادة توطين أفراد الفئات السكانية الضعيفة، بما فى ذلك اللاجئون من الأمريكتين والكونغوليين والسوريين والأوكرانيين ومن بورما والعديد من الجنسيات الأخرى، حيث تم توفير الدعم الأولى الإضافى لإعادة التوطين لأكثر من 80 ألف أفغانى فى المجتمعات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة فى أكبر جهد لإعادة التوطين تقوم به الولايات المتحدة منذ 40 عاما.