العالم اليوم - الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف أغسطس

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 11:20 صباحاً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، لتسجل مكاسبها الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع، بعد عودة المستثمرين إلى موجة شراء، متجاهلين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وجاءت المكاسب في أعقاب عمليات بيع حادة، بدأت في منتصف أغسطس، بفعل مخاوف من تأثير السياسات النقدية المتشددة، وعلامات التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين.

وقال محللون إن تعافي السوق هذا الأسبوع كان أكثر ارتباطا بالبيع المفرط السابق.

وما زالت حالة الضبابية مرتفعة إزاء التضخم والتحركات العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تجاه رفع معدلات الفائدة.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والذي سيصدر الثلاثاء، بحثا عن أي إشارات تدل على تراجع التضخم.

ومن المتوقع أن تُظهر الأسعار ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمئة على مدار العام في أغسطس، مقابل زيادة قدرها 8.5 بالمئة في شهر يوليو.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 61.44 نقطة، أي بنسبة 1.53 بالمئة، ليغلق عند 4067.62 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 249.94 نقطة، أي بنسبة 2.12 بالمئة، إلى 12113.19 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 384.54 نقطة، أي بنسبة 1.21 بالمئة، إلى 32157.88 نقطة.