وكالة الطاقة الذرية تدعو لوقف القصف بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسى، إلى الوقف الفورى لجميع عمليات القصف فى منطقة زابوريجيا، فى جنوب أوكرانيا، محذرًا من أن الوضع فى المنطقة محفوف بالمخاطر بشكل متزايد، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وأشار جروسى إلى أن القصف تسبب فى إنقطاع الكهرباء فى منطقة إنيرجودار التى تضم محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ويقيم فيها العمال الذين يشغلون المحطة النووية، ما يمثل تهديدًا متناميًا للمحطة.

وفى بيان له، قال رافائيل جروسى: "هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويزداد خطورة. إنيرجودار أظلمت. ليس لمحطة الطاقة كهرباء خارجية. وشهدنا وقوع أضرار فى البنية التحتية كلما تم إصلاحها"، مشددًا على أن "هذا غير مقبول بالمرة. لا يمكن أن يستمر".

وأضاف: "لذلك أدعو بشكل عاجل إلى الوقف الفورى لجميع عمليات القصف فى المنطقة بكاملها. هذا وحده هو ما سيضمن السلامة والأمن لفريق التشغيل ويسمح بالعودة الدائمة للكهرباء إلى إنيرهودار ولمحطة الطاقة".

كما دعا جروسى هذا الأسبوع، إلى إقامة "منطقة سلامة وحماية أمنية نووية" حول زابوريجيا. وكرر دعوته، أمس الجمعة، قائلاً إن الجهة المشغلة لزابوريجيا غير واثقة فى إمكانية إعادة الكهرباء الخارجية، وإن هذا يدفعها إلى بحث إغلاق المفاعل الأخير الذى يعمل.