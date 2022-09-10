زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة بابوا فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الجيوفيزياء الإندونيسية، وفقا لصحيفة (ذا ستار) الماليزية على موقعها الإلكترونى، أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا شرق وشمال شرق بياك التابعة لمقاطعة بابوا فى إندويسيا، وعلى عمق 16 كيلومترا.
وقد وقعت زلازل، فى وقت سابق اليوم، بقوة 1ر6 و9ر5 و5ر5 درجة بالقرب من نفس الموقع.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزات الأرضية.
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