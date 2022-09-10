نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إليكم” نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 “نتائجنــا” الإستعلام عن النتائج بالرقم الإمتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتعل محركات البحث الآن لمعرفة موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدو الثاني2022 في عموم العراق، وخاصة بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بشكل رسمي في العديد من المحافظات العراقية، وبالفعل تم رفع النتائج في تلك المحافظات، وهو ما يجعل الكثير من الطلبة والطالبات واولياء امورهم في حالة شغف للاطلاع على معدلاتهم والاطمئنان على تخطيهم لتلك المرحلة الهامة، حتى يتثنى لهم الالتحاق بأحد الجامعات العراقية المعتمدة وفقا لمعدلات القبول المعلن عنها هذا العام.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

أفادت بعض المصادر القريبة من وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 جاري رفعها عبر شبكة الانترنت خلال الساعات المقبلة، وذلك حتى يتمكن جميع الطلبة من مطالعة النتيجة إلكترونيا بكل سهولة، حيث أنه من المقرر أن يتم نشر النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية وخدمة نتائج الامتحانات، كما اشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل نشر النتائج في عدد كبير من المحافظات العراقية تباعا، وأنه جاري الاعلان عن درجات الطلاب في المحافظات الأخرى، وذلك في موعد أقصاه نهاية الاسبوع الجاري، استعدادا لاستقبال تسجيل الطلاب في تنسيق ومعدلات القبول للالتحاق بالجامعات العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

أما حول طرق وخطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 العراق فتتم من خلال اللجوء إلى أحد المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، والتي تم الاعلان عنها منذ فترة، وعلى رأسهم الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى موقع نتائجنا، وموقع ناجح، وغيرها، حيث تقوم هذه المواقع بتوفير نتائج الطلاب على هيئة ملفات pdf وذلك حتى يسهل عليهم تحميلها عبر شبكة الانترنت، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية؛

بعد الضغط على رابط الموقع الالكتروني التابع للوزارة.

يقوم الطالب بتحديد نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022.

ثم يختار اسم المحافظة التابع لها.

ويضغط على زر تنزيل النتيجة.

يبحث عن اسمه ورقمه الإمتحاني لتظهر لها تفاصيل النتيجة بالدرجات.

جدير بالذكر انه من المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية وخدمة نتائج الامتحانات، كما اشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل نشر النتائج في عدد كبير من المحافظات العراقية تباعا، ولكن هناك العديد من المحافظات التي لم يتم الاعلان عن النتائج فيها وجاري الاعلان عن درجات الطلاب في هذة المحافظات خلال الاسبوع الجاري، وتابعونا للتمكن من الاستعلام عن نتائجكم فور الاعلان عنها.

يمكن الان لجميع طلاب الثالث المتوسط الدور الثاني 2022 الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن ثم اختيار خانة نتائج الثالث واالبدء في تسجيل البيانات الخاصة بهم ومن ثم الضغط علي زر الاستعلام للحصول علي النتائج، ولكن هناك العديد من المحافظات التي لم يتم الاعلان عن النتائج فيها، لذا تابعونا نعرضها لكم فور نشرها عبر موقع الوزارة.

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية الآن نتائج طلاب الصف الثالث متوسط الدور الثاني 2022 على موقعها الرسمي الالكتروني على شبكة الانترنت، كما اتاحتها ايضاً على موقع نتائجنا، والذي من خلالهم يمكن الحصول بكل سهولة على النتائج بالرقم الامتحاني حسب المحافظة التابع لها الطالب، هذا واذا كانت لديكم اسئلة او استفسارات اتركو لنا تعليق اسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم سريعاً.

يمكنكم الان الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والقيام بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي والقيام باختيار خانة نتائج الثالث المتوسط 2022، ومن ثم البدء في ادخال البيانات المطلوبة من الرقم الامتحاني والاسم وغيرها ثم الضغط علي زر الاستعلام، تابعونا نوافيكم بكافة المستجدات حول هذا الموضوع.