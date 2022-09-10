نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ان بدأ طلاب الثانوية العام في تسجيل رغبات المرحلة الثالثة ازدادت تساؤلاتهم عن موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك للتمكن من الاطمئنان ولمعرفة الكلية او المعهد التي سيكون مستقبلهم بها، وجدير بالذكر ان نتائج التنسيق تظهر بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات بيومين او اكثر ومن المتوقع ان تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة مع اعتبار انتهاء مرحلة التسجيل اليوم 7 سبتمبر 2022، وبعدها تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب او التحويل بين الكليات في حالة اراد اي من الطلاب القيام بالنقل او التحويل بين الكليات ويجب ان يكون في حدود مجموع الطالب، وتابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نتعرف معكم في الفقرات التالية مؤشرات التنسيق وكيفية التعرف علي نتيجة التنسيق فور الاعلان عنها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من المقرر انتهاء مرحلة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة اليوم الاربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، لذا على جميع الطلاب الذين لم يسجلو رغباتهم الي الان الاسراع في تسجيل رغباتهم قبل انتهاء المدة المحددة، ونبشر جميع الطلاب ان هناك الكثير من الاماكن الشاغرة بالعديد من الكليات والمعاهد المعتمدة المتميزة، فمثلا هناك كلية حقوق موجة انتساب وكلية تربية رياضية مع شرط اجتياز اختبار القدرات ومعاهد اللغات والترجمة ومعاهد التجارة ومعهد فني صناعي لسنتين وغيرها العديد من الاماكن الممتازة، ومن المقرر ان تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات بيومين علي الاغلب وبعدها يتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب، وللتعرف على رابط وكيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تابعونا نقدمها لكم في الفقرة التالية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نقدم لكم الان الخطوات اللازمة للتمكن من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

في حالة رغبة اي من الطلاب في التحويل بين الجامعات عليكم بانتظار مرحلة تقليل الاغتراب تفتح بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق بايام قليلة.

جدير بالذكر ان نتائج التنسيق تظهر بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات بيومين او اكثر ومن المتوقع ان تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة مع اعتبار انتهاء مرحلة التسجيل اليوم 7 سبتمبر 2022، وبعدها تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب او التحويل بين الكليات في حالة اراد اي من الطلاب القيام بالنقل او التحويل بين الكليات ويجب ان يكون في حدود مجموع الطالب، تابعونا نوافيكم بكل جديد.

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم عن جميع الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة مطمئنة جميع الطلاب بالعديد من الكليات والمعاهد المعتمدة المتميزة، فمثلا هناك كلية حقوق موجة انتساب وكلية تربية رياضية مع شرط اجتياز اختبار القدرات ومعاهد اللغات والترجمة ومعاهد التجارة ومعهد فني صناعي لسنتين وغيرها العديد من الاماكن الممتازة التي عرضناها لكم في الفقرات السابقة.

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 بحد ادني 205 درجة لجميع الشعب، ويمكن لجميع الطلاب الان تسجيل الرغبات الخاصة بهم حسب اولوياتهم من خلال الموقع، وذلك عن طريق الدخول الي الموقع والقيام بادخال البيانات الخاصة بك من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي وغيرها، ومن ثم ملئ بيانات الرغبات الخاصة بكم والضغط علي تسجيل البيانات.

بعدد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عبر موقع التنسيق الالكتروني المصري ان باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة سيظل مفتوح حتي يوم الجمعة الموافق 9\9\2022 الساعة ال 7 مساء، ويمكن لجميع الطلاب الحاصلين علي مجموع بحد ادني 205 درجة في جمع الشعب تسجيل رغباتهم من خلاله، وتم بالفعل غلق باب التسجيل وينتظر الطلاب الاعلان عن نتيجة التنسيق لذا تابعونا نقدمها لكم فور الاعلان عنها.