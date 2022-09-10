الإمبراطور اليابانى يخطط لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وتوقعت المصادر - حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن الإمبراطورة ماساكو، التى تعانى منذ فترة طويلة من المرض، قد تحضر الجنازة -حسب حالتها الصحية.
وأوضحت المصادر أيضا أنه عقب وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما، أمس أول الخميس، بدأ الزوجان الإمبراطوريان وكذلك الإمبراطور السابق أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة السابقة ميتشيكو، فى مراسم الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة.
وتقليديا، لا يحضر الإمبراطور اليابانى الجنازات، غير أن الإمبراطور السابق أكيهيتو، أول من فعل ذلك عندما سافر هو وزوجته إلى بلجيكا لحضور جنازة الملك بودوان فى عام 1993.
وأشاد الإمبراطور ناروهيتو، أمس الجمعة، بحياة الملكة فى الخدمة.
وكان الإمبراطور والإمبراطورة اليابانيان يعتزمان زيارة بريطانيا فى عام 2020 فى أول رحلة خارجية لهما بعد توليه العرش فى عام 2019، غير أنه تم تأجيل الزيارة بسبب جائحة فيروس كورونا.
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