توجيهات أمريكية بشأن سقف سعر صادرات النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخزانة - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن مقدمى الخدمات البحرية لن يكونوا مسؤولين عن معلومات التسعير الكاذبة التى يقدمها البائعون والمشترون للخام الروسى. وأوضحت أن مشترى الخام الروسى بأسعار أعلى من الحد الأقصى يمكن أن يخضعون لعقوبات، بسبب انتهاكاتهم لتسعيرته.

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