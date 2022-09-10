جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن اليوم يصادف مرور عامين على اعتقال المواطن الأمريكى والعضو السابق فى البحرية ماثيو هيث فى فنزويلا، داعيا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه وعن جميع الأمريكيين المحتجزين فى فنزويلا.
واعتقل ماثيو هيث فى سبتمبر 2020، بعدما وصفته السلطات فى كراكاس بـ"الجاسوس" واتهمته بالرغبة فى مهاجمة منشآت النفط والكهرباء.
ووفقا للولايات المتحدة، تم احتجاز أحد عشر مواطنا أمريكيا فى البلاد، وجرى الإفراج عن أمريكيين اثنين فى مارس الماضى بعد زيارة وفد رفيع من البيت الأبيض إلى كراكاس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تطالب فنزويلا بالإفراج عن جندى سابق معتقل لديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.