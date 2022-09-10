أمريكا تطالب فنزويلا بالإفراج عن جندى سابق معتقل لديها

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن اليوم يصادف مرور عامين على اعتقال المواطن الأمريكى والعضو السابق فى البحرية ماثيو هيث فى فنزويلا، داعيا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه وعن جميع الأمريكيين المحتجزين فى فنزويلا.

واعتقل ماثيو هيث فى سبتمبر 2020، بعدما وصفته السلطات فى كراكاس بـ"الجاسوس" واتهمته بالرغبة فى مهاجمة منشآت النفط والكهرباء.

ووفقا للولايات المتحدة، تم احتجاز أحد عشر مواطنا أمريكيا فى البلاد، وجرى الإفراج عن أمريكيين اثنين فى مارس الماضى بعد زيارة وفد رفيع من البيت الأبيض إلى كراكاس.