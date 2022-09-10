نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو : نفط أردني يتدفق كالنهر .. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 10 سبتمبر 2022 09:08 صباحاً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- انتشر مؤخرا هذا الفيديو الذي يظهر اعمالا لوزارة الطاقة في احد الحقول أو الآبار النفطية ، وفيه يتحدث مهندس مع إدارته بخصوص هذا النفط الاردني المتدفق بغزارة .

هو نفط إذن ، ونراه رأي العين ، بغض النظر هل كان هذا التسجيل قديما ام جديدا ، فاننا نستذكر ما سبق وقيل عن شركات نفطية كانت تنقب عنه في البحر الميت ودخلت مع احدى الحكومات في صراع قانوني بعد أن أكدت الشركة بأنها عثرت على النفط بكميات تجارية بينما نفت الحكومة المذكورة ذلك ، ما دفع الشركة لتقديم شكوى تحكيم في بلد أجنبي ما جعل الأردن يخسر ملايين الدنانير .

وأيضا ، سبق ونشرنا في المدينة تصريحا للاقتصادي المعروف جواد العناني وهو يقول بأنه لا نفط في الأردن ..

شركات تقول بأننا لدينا نفط يكفينا ويكفي شركاءنا وأسواق الآخرين ، وحكومات تنفي وكأن الأعتراف بوجود نفط في البلد هو أحد المحرمات .

نريد أن يخرج النفط ، ونريد أن تستثمر الثروات بشكل علني ومفتوح وأيضا نريد أن نرى الذهب في وادي عربة واليورانيوم في المفرق والحسا وفي الفوسفات الأردني يدر دخلا على الأردن لنتغلب على المديونية والبطالة وقلة الحيلة.

الأردن يستحق أن يكون زاخرا بالخيرات ، والأردنيون يستحقون ان ينعموا بهذه الخيرات التي حباها الله بلدنا العزيز الذي نحب ونعشق .

هذا هو الوضع باختصار ..

شاهد الفيديو :