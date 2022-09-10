نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إنشاء حساب gmail جديد شخصي أو تجاري بسهولة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إنشاء حساب gmail هو موضوع حديثنا اليوم، حيث نشرح لكم خلال المقال خطوات القيام ب إنشاء حساب gmail بطريقة سهلة، حيث يمكن عمل حساب جيميل شخصي أو تجاري لمباشرة الأعمال التجارية والاستفادة من مميزات الحساب التجاري في الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهناك خطوة واحدة فقط هي الفاصلة عن حساب gmail الشخصي وgmail workspace الخاص بالمؤسسات والأعمال التجارية والذي يعد الاختيار الأمثل لإنه مخصص باحترافية للتحكم في كل ما يخص ملفات الشركة وإدارتها، سوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات عن gmail workspace ومميزاته، وكذلك طريقة إنشاء حساب gmail الشخصي والتجاري في السطور القادمة.

خطوات إنشاء حساب gmail في دقيقة واحدة

لا يستغرق عمل حساب على جيميل وقتا لإنشاء الحساب إذا قمت بالخطوات التي سوف نشرحها لكم، حيث يعد حساب الجيميل أساسي لعمل العديد من التطبيقات مثل youtube, google drive فضلا عن google play لهواتف الأندرويد، لإنشاء gmail account عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالذهاب إلى محرك بحث جوجل ثم ابحث عن إنشاء حساب جوجل.

كما يمكنك الذهاب مباشرة من خلال رابط إنشاء حساب gmail ثم قم باختيار نوع الحساب مثلما هو موضح بالصورة سواء حساب شخصي أو تجاري.

قم بعد ذلك بملئ البيانات المطلوبة مثل إدخال الاسم الأول واسم العائلة ثم اختيار البريد الإلكتروني إلى آخر البيانات ثم اضغط على إنشاء.

معلومات عن google workspace ومميزاته

إن لإنشاء حساب جيميل تجاري العديد من المميزات التي تساهم في إنجاز عمل المؤسسة، وتتيح جوجل استخدام الحساب التجاري خلال الفترة التجريبية دون أي رسوم، ثم تبدأ المحاسبة بدء من ٦ دولار شهريًا لكل مستخدم، ويتيح الحساب التجاري للمستخدم المزايا التالية :

يكون الحساب احترافي من دون إعلانات، ويتم استخدام اسم الشركة في نطاق واسع ليصبح الايميل حامل لإسم الشركة ونطاقها فعلى سبيل المثال [email protected].

يمكن للحساب التجاري أن يملك حسابات جميع الموظفين لسهولة التحكم في حسابات الشركة والرسائل الإلكترونية فضلا عن ملفات الشركة.

يتوافر لتلك الحسابات الداعم الدائم من قبل أشخاص حقيقين وذلك طوال ال ٢٤ ساعة ويتم ذلك من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني وكذلك المحادثات.

يتوافر لتلك الحسابات الداعم الدائم من قبل أشخاص حقيقين وذلك طوال ال ٢٤ ساعة ويتم ذلك من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني وكذلك المحادثات.

مساحات متزايدة للتخزين في كل من جوجل درايف وجيميل.

عناصر للتحكم الأمني والإداري المتقدمة.

تزويد الحساب بالقدرة على مسح البيانات عن الأجهزة المفقودة عن بعد.