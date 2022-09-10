نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للمطلقات 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للمطلقات 1444 هـ ، تضع وزارة الاسكان الكثير من الجهد في اتجاه دعم المواطن السعودي وتنفيذ أحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومن ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المسعي ، تقديم الدعم السكني للمواطنين بمختلف الفئات المستحقة للدعم ، وذلك عبر رصد بيانات من قواعد وزارة الموارد البشرية ، ومقال اليوم يدور حول تقديم الدعم السكني للمرأة المطلقة بالسعودية ، أيضاً نتعرف من خلال المقال علي شروط الدعم السكني ، وفقرة خاصة عن خطوات طلب الدعم السكني ، ثم نستعرض الأوراق والمستندات اللازمة للحصول علي الدعم السكني ، فضلاً عن موعد ايداع الدعم السكني ، والمنتجات المختلفة من وحدات سكنية ودعم مالي ومنتجات أرض وقرض وغيرها. شروط الدعم السكني للمطلقات 1444 هـ نتعرف علي شرط من شروط الدعم السكني للنساء كالآتي : أن يكون قد مر عامين على الأقل على تاريخ الطلاق شروط سكني للمطلقات بدون أطفال : سعودية الجنسية ومقيمة بشكل دائم بالمملكة.

ثم وجود دخل شهري مستقل لها ، لتتمكن من دفع الأقساط في المواعيد المحددة.

لا تمتلك عقارات أو أصول مسجلة باسمها تزيد قيمتها عن 5 مليون ريال سعودي.

أيضاً عدم امتلاك مسكن ملك لها خلال العام الأول من التسجيل في برنامج سكني.

لم يسبق لها الاستفادة من برنامج الدعم السكني. أما للمطلقات الذين لديهم أبناء: لا يزيد أعمار أبنائها الذكور المستحقين للدعم عن 25 عام. ثم تقدم الأم إثبات بأنها العائل الوحيد لأبنائها. بالإضافة إلى ، شروط سكني السابقة أيضاً. خطوات التسجيل في الدعم السكني للمطلقات يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل : الدخول إلى رابط منصة سكني. ثم وضع رقم الهوية الوطنية وانقر على “تحقق”. بعد ذلك ملأ البيانات الشخصية المطلوبة” البريد الإلكتروني ورقم الهاتف”. تكوين كلمة المرور. سيصلك رمز التفعيل في رسالة على رقم هاتفك ، فقم بإدخاله في المكان المخصص له. بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل ثم انقر بالموافقة على التعهد والشروط. .أيضاً يجب الإجاببة على جميع الأسئلة المطلوبة منك. اختر من بين المشاريع المتاحة بعد نجاح التسجيل في منصة سكني. وتتيح منصة سكني امكانية تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين. كم قيمة الدعم السكني للمطلقة ؟ تسطيع المطلقة الحصول علي دعم سكني مالي من وزارة الاسكان السعودية بالقيم التالية : تمويل بنسبة 20% من قيمة العقار بما لا يتجاوز 500 ألف ريال سعودي. قرض بنسبة 100% لشراء وحدة سكنية ، بحيث لا تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال.

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