نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 في العراق عبر موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ترقب وانتظار آلاف من الطلبة والطالبات موعد الاعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022، خرجت وزارة التربية والتعليم العراقية لتعلن عن اكتمال عمليات التصحيح، مما يعني اقتراب موعد الكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني حيث يجري الآن التحقق من درجات الطلاب جيدا في كافة مراكز التصحيح قبل أن يتم عرضها في صورتها النهائية، عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بطريقة إلكترونية، ويستطيع الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى رابط موقع الوزارة او موقع ملازمنا او اي موقع تابع للوزارة واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للحصول على النتائج، وفي التقرير التالي نوضح لكم كافة التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

لم تظهر نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 في العراق حتى هذه اللحظة، وهو ما أثار قلق الطلاب وأولياء أمورهم الذين ينتظرونها بشغف، ولكن أكّد المسؤولون بأن النتائج ستكون جاهزة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت المصادر أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد الدرجّات وما تبقى سوى اعتمادها رسميا من قبل المسؤولين، ليتم بعد ذلك رفعها مباشرة عبر الموقع، كما صرّحت مصادر مقربة من الوزارة بأنه بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط لن يتم وضع دور ثالث.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ستجد أمامك مجموعة من الخيارات، اختر منها نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.

ستجد كل المحافظات العراقية اختر المحافظة التي تنتمي لها، ثم ادخل بياناتك واضغط على كلمة تنزيل.

وجدير بالذكر إن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث متوسط كانت قد أجريت في أجواء غلب عليها الالتزام والانتظام التام، كما أنه لم يتم رصد أي حالات غش في أي مركز من مراكز الامتحان في مختلف المحافظات العراقية، وكان قد قام بعض الطلاب أولياء الأمور بالمطالبة بوضع دور ثالث للامتحانات من أجل منح فرصة أكبر للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح، في حين أن مديريات التربية والتعليم رفضت ذلك واعلنت ان هذا الامر مستبعد تماما.

الان يمكن لجميع طلاب الثالث المتوسط 2022 الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي، ومن ثم القيام باختيار خانة نتائج الثالث المتوسط 2022 وبعدها القيام بادخال البيانات المطلوبة في خاناتها ثم القيام بالضغط علي زر الاستعلام، وتابعونا للتعرف علي نتائجكم فور الاعلان عنها بباقي المحافظات العراقية.