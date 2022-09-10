نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الأستعلام عن نتيجة فحص الزواج.. moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج تعتبر من أهم المساعدات الإلكترونية التي تقوم وزارة الصحة المملكة العربية السعودية بتقديمها، يمكنك الاستعلام عن نتيجتك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الإنترنت، يمكن لأي شخص من المواطنين الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج الخاصة به أو مايهمه أمره والكشف عن نتيجة الفحص والتأكد من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية والعضوية، سوف نشرح لك كيفية الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج عن طريق شبكة الإنترنت وجميع البيانات والتفاصيل الكافية عن الطلب الخاص بسيادتكم في السطور القادمة سوف تتعرف علي جميع التفاصيل التي تحتاج إلي معرفتها.

رابط الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج

حتي تتعرف علي النتيجة الخاصة بك من السجل المدني السعودي كل ما عليك أن تفعله هو أتباع الخطوات القادمة:

أولاً يجب عليك الدخول ٱلي الرسمي الرسمي لموقع وزارة الصحة السعودي http://moh.gov.sa. ثانياً تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. ثالثاً الضغط علي تبويب الفحص ماقبل الزواج. ثم الأستعلام عن نتيجة فحص الزواج. كتابة البيانات المطلوبة. الأستعلام عن نتيجتك.

ماهي حالات عدم توافق فحص الزواج

وزارة الصحة السعودية تعمل جاهدة علي مساندة الشعب السعودي في الكثير من المعونات الطبية بطريقة حديثة عن طريق شبكة الأنترنت، من أكثر هذه المعونات خدمة فحص ماقبل الزواج والتعرف علي النتيجة هل هي سلبية أم إيجابية، ومعرفة أسباب عدم التوافق في فحص الزواج بين أي طرفين مقبلين علي الزواج، أو أن أحد الزوجين مصاب بالأمراض التي يحتويها الفحص أي ان كانت أمراض الوراثية أو المعدية، في حالة أنه ظهر اي أمراض لاتتوافق مع شروط الزواج المتوفرة، سوف تقوم وزارة الداخلية بدورها ومعالجة المريض وتأجيل أتمام الزواج حتي يتلقي المريض الجرعتين المقررين له لهذا المرض بين كل جرعة والأخري شهر وسوف يتلقي جرعة ثالثة بعد ثلاثة شهور، تعتبر هذه منشطة، في حالة إذا كانت الفتاة هي المصابة سوف يتلقي المولود لقاحاً تحت اسم (القلوبيولين) وهذا اللقاح مناعي، يوجد حالات تظهر فيها عدم التوافق ولكن يصمم فيها الزوجان علي إتمام عقد الزواج، تقوم وزارة الصحة ووزارة العدل بحصر هذه الحالات.

الأوراق المطلوبة لفحص الزواج

الأوراق المطلوبة هي:

صورتان شخصيتان لكل من الزوج والزوجة. الهوية الشخصية للزوج والزوجة أو جواز السفر في حين عدم توافر الهوية الشخصية في هذا الوقت.

رابط حجز موعد فحص الزواج

وزارة الصحة السعودية تتيج للمواطنين رابط خاص بالحجز لموعد فحص الزواج وذلك لتسهيل الكشف علي كل المقبلين علي الزواج، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للفحص moh.gov.sa، او عن طريق، برنامج صحتي او عن طريق الأتصال برقم 937 من أي جوال.