نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل زاد سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز من جديد بالمملكة 1444؟ “غازكو” تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تعبئة اسطوانات الغاز، بعدما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر، يتساءل الكثير من المواطنون السعوديون عن تكلفة إعادة تعبئة اسطوانات الغاز، وهل ارتفعت أو بقي السعر على حاله دون أي زيادة.

وتعتبر اسطوانة الغاز عبارة عن اسطوانة مملوءة بالغاز تستخدم في المنازل والمصانع والمطابخ، وهناك نوع من اسطوانات الغاز التي تستخدم في ممارسة الغطس، وكثير من المواطنين يسألون باستمرار عن سعر اسطوانة الغاز الجديد بعد الإعلان عن أسعار البنزين من قبل شركة أرامكو السعودية. كما يختلف سعر اسطوانة الغاز حسب ما إذا كانت جديدة أو مستعملة، أو مليئة بالغاز أو فارغة، وبحسب حجمها صغير أو متوسط ​​أو كبير، وقد يختلف سعر اسطوانة الغاز الجديدة من فترة لأخرى حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، لذا سنقدم لكم في هذا المقال عبر موقع “ثفقني الإخباري” سعر اسطوانة الغاز الجديد في السعودية 2022.

سعر تعبئة اسطوانات الغاز

يرتبط سعر اسطوانات الغاز دائمًا بإعلان أرامكو السعودية عن أسعار البنزين. حيث تعودت ارامكو السعودية على الإعلان عن سعر البنزين يوم 10 من كل شهر. ومن بين ما يتم الإعلان عنه سعر غاز البترول المسال وهو الغاز الذي تملأ به الاسطوانات، كما تجدر الإشارة إلى أن سعر إعادة تعبئة الغاز محدد كما هو بدون زيادة أو نقصان. كما أن سعر إعادة تعبئة الاسطوانة هو 18.85 ريال سعودي. وهذا السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. وغير شامل أيضا لكافة وسائل النقل من داخل محطات التوزيع وإلى المستهلكين. كما أن شركة “غازكو” هي المسؤولة عن تعبئة وتغليف وتصنيع اسطوانة الغاز، علما أن هذا السعر هو السعر المطبق لآخر زيادة وافقت عليها الشركة في يونيو 2022.

بكم سعر اسطوانة الغاز الجديدة؟

الجدير بالذكر عزيزي القارئ. أن سعر اسطوانة الغاز بقي هو نفسه سعر الشهر الماضي، وبالنسبة للسعر الجديد فيتغير السعر حسب حجم الاسطوانة، ويمكن التحقق من السعر على الموقع الرسمي لشركة “غازكو” حيث تتغير الأسعار من مكان إلى آخر، وأسعار الاسطوانات الجديدة كالتالي: