نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444، حيث يزداد البحث في تلك الفترة عن مواعيد التقديم في اختبار الرخصة المهنية التي تشكل أهمية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن هذا الاختبار ينقسم إلى جزأين هما اختبار تربوي عام أي يشمل كافة المعلمين، في حين أن الجزء الآخر فهو تخصصي، حيث يوجد حوالي 38 تخصص كي يناسب الكثير من المعلمين، لذا يمكنك معرفة طريقة التسجيل من خلال اتباع السطور التالية.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عن موعد التقديم، حيث تجد أن موعد التقديم قد بدأ من يوم 29 أغسطس الماضي 2022 علماً بأنه سوف يستمر حتى يوم 8 أكتوبر من العام الحالي، وقامت هيئة تقويم التعليم بتخصيص موقع إلكتروني رسمي يمكنك الدخول عليه من أجل التسجيل بالرخصة المهنية للمعلمين، سوف نوضح بالتفصيل من خلال الخطوات التالية.

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

لمعرفة الخطوات التسجيل يجب اتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال الإنترنت.

أدخل كافة البيانات المطلوبة التي تشمل على اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى رقم التحقق المرئي أمامه، ومن ثم يتم تسجيل الدخول.

سوف تصل رسالة نصية ومن ثم يتم الدخول إلى حساب المعلم، أضغط على اختبارات، بعد ذلك اضغط على زر التسجيل.

من الملاحظ أنه يتم انتقالك مباشرة إلى رابط قياس Qiyas ومن خلاله سوف يتم التحقق من البيانات وبالتالي إذا كانت البيانات بحاجة إلى تعديل سوف يفعل ذلك.

اطلع على الشروط ثم أكمل باقي البيانات، ومن خلاله سيتم حجز الموعد والمدينة ومعرفة المقر.

يمكنك إضافة بيانات الاختبار، ويقوم بمعرفة نوع الاختبار والتخصص ويضاف إلى ذلك معرفة رقم المقعد، ومن ثم يتم التوجه إلى هذا الاختبار في الموعد المحدد.

شروط الرخصة المهنية للمعلمين

أن يكون الشخص المتقدم حاملاً لشهادة البكالوريوس.

عليه استيفاء شرط سنوات الخدمة.

أن يكون المتقد حاصل على نسب محددة في الاختبار مع مراعاة النظر لموقع شغل المعلم.

على المتقدم دفع رسوم الرخصة.

وبذلك نكون قدمنا لكم كيفية التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص المهتمين بمجال التعليم، ومن الضروري عدم التخلف عن الموعد المحدد من أجل الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين.