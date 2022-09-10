الرئيس التونسى يقدم التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية- فى بيان، اليوم- أن الرئيس سعيد دون كلمة فى سجل التعازى توجه خلالها بأصدق مشاعر المواساة باسمه وباسم الشعب التونس.

كما ذكّر الرئيس التونسي- خلال تواجده بمقر السفارة- بالزيارة التى كانت أدتها الملكة الفقيدة إلى بلاده، مشددًا على عمق روابط الصداقة بين البلدين.