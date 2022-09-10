العالم اليوم - ارتفاع الكوليسترول.. عادات شائعة تسبب "كارثة صحية"

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الكوليسترول.. عادات شائعة تسبب "كارثة صحية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 08:16 صباحاً - لا يدرك الكثير من الناس أن مستويات الكوليسترول لديهم مرتفعة لعدم وجود علامات واضحة، رغم أن النسب المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل السكتة الدماغية.