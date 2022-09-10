نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من الأمور المبحوث عنها من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة، ممن حصلوا على قيمة درجات إجمالية للمجموع بداية من مائتي وخمسة 205 درجة، وبنسبة مئوية تصل لنحو 50 % فما أعلى، فكل طالب قام بالتسجيل في تلك المرحلة من التنسيق بصدد الانتظار لظهور نتيجة التسجيل، بعد أن ملأ النموذج الخاص بالرغبات، وفيما يلي نتطرق لكيفية استخراج النتيجة، مع معرفة الموعد المتوقع لظهور نتيجة التسجيل، والكليات التي سوف يلتحق بها الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أكد المسؤولون أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيكون خلال أيام قليلة من الآن، وهو ما قد صرح به مسؤولون بمكتب التنسيق، وذلك بعد أن انتهى وبشكل فعلي التسجيل بالمرحلة الثالثة لمختلف الرغبات لكل طالب أول أمس الأربعاء السابع من شهر سبتمبر 2022 ومن المقرر أيضا أن يقوم الطالب باستخراج النتيجة الخاصة بالتنسيق بشكل إلكتروني واستلام بطاقة ترشيحه بشكل إلكتروني أيضا حيث أنه لا توجد أي مستندات ورقية فالعمل كله المتعلق بالتسجيل والنتيجة إلكترونيًا، وقد صرح المسؤولون أن المرحلة الخاصة بتنسيق الثالث الثانوي لشريحة الطلاب من المنتمين للمرحلة الثالثة قد تمت دون أي شكاوي من الطلبة والطالبات، وقد تم تسجيل من قبل عدد كبير من الطلبة من شتى المحافظات المصرية.

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكنك إلكترونيا أن تطلع على نتيجة تقديمك وتسجيلك بالمرحلة الثالثة من خلال الدخول الي موقع التنسيق، من خلال التواصل على الإنترنت وعلى نفس الموقع وعليك اتباع ما يلي: