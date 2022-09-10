نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من المجالات ” الإدارية والهندسية والفنية ” .

فقد أوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أن الوظائف المطلوبة متاحة لكافة المؤهلات، وان التقديم متاح للسعوديين فقط، من خلال بوابة الموقع الرسمي لبوابة التوظيف للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونقدم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفنى الاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم كالتالي:-

الوظائف الشاغرة

مراقب مواد، ويشترط مؤهل ثانوي، للعمل بالشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو.

إداري مكتب، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية. للعمل بالشركة العربية للتجارة والإنشاء – ساتكو.

مساعد فني صيانة، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط. للعمل بشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة.

مهندس طرق، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس، ويشترط الخبرة في مجال العمل، وأن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، براتب إجمالي 11000 ريال سعودي، وبدل سكن 2000 ريال سعودي، ومركبة. للعمل بشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات.

مشغل معدات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية. ويمتلك خبرة في مجال تشغيل الشاحنات العامة أو المعدات، للعمل بشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات.

مشغل معدات ثقيلة، ويشترط الحصول على الثانوية. وأن يمتلك خبرة في مجال العمل، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، في تشغيل المعدات الثقيلة، للعمل بشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات.

كهربائي، ويشترط الحصول على الدبلوم. وأن يمتلك خبرة لا تقل عن سنيتن في مجال الكهرباء المنخفضة والفولطية، للعمل بشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات.

الاشتراطات المطلوبة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على مؤهل ثانوي أو دبلوم.

أن يمتلك خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة.

امتلاك مهارات التنسيق وتوزيع الأعمال، وتحمل ضغط العمل.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وللتقديم على الوظائف المعلنة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، يرجى التقديم من خلال بوابة التوظيف من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالرابط التالي ” للتقديم من هنا ” كما يمكنك الاطلاع من خلال هذا الرابط على كافة الاشتراطات ومواعيد التقديم لوظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.