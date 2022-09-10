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عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب إعفاء القروض وزارة المالية السعودية 1444، كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يرغب في معرفة طريقة تقديم طلب إعفاء القروض إلكتروني عبر وزارة المالية السعودية، ليكون ذلك دون الذهاب إلى أي فرع من فروع الوزارة الذي يتواجد في محافظات ومدن السعودية، من أجل توفير الوقت والجهد علي المواطنين وتحقيق الرؤية المستقبلية 2030 بالمملكة.

طريقة تقديم طلب إعفاء القروض وزارة المالية السعودية 1444



تتولي وزارة المالية السعودية العديد من الخدمات والمسئوليات الهامة التي تخص المواطنين والمقيمين داخل المملكة مثل أحوال الضرائب، بجانب حفظ أموال المملكة والواردات والمصروفات الحكومية، حيث أتاحت الوزارة خدمة أعفاء القروض عن المواطنين ولكي يتم ذلك يلزم القيام بتقديم طلب إعفاء القروض من وزارة المالية السعودية حيث يتوجب علينا معرفة كيفية تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية وذلك من خلال النقر علي هذا الرابط mof.gov.sa الخاص.

وذلك من خلال النقر علي هذا الرابط الخاص. الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

القيام بالنقر علي حجز موعد.

نقوم بملأ كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منا لكي يتم تسجيلها للإتمام عملية الحجز بنجاح كجهة الصرف، تاريخ الموعد، نوعية الأجراء، ثم أدخال رقم الهوية.

النقر علي كلمة حفظ.

بعدها سوف يتم رفع طلب الأعفاء الذي قدمته إلي الفرع المالي لكي يتم تحديد موعد المقابلة لك.

أخضار طلب باسم المستفيد موضح به الآتي (اسم المستفيد، نوع القرض المستخدم سواء كان بنك التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية).

القيام بإدخال قيمة القرض والمبلغ المالي الذي تم تسديده حتي موعد تقديم الطلب.

والمبلغ المالي الذي تم تسديده حتي موعد تقديم الطلب. يتوجب عليك تسجيل رقم الهوية، أدخال البريد الإلكتروني، كتابة رقم الهاتف.

رقم وزارة المالية السعودية

تتمكن عزيزي المواطن التواصل مع وزارة المالية السعودية عن طريق أحدي الطرق التالية، والتي من بينهم رقم الهاتف 19990.

رابط تقديم طلب إعفاء القروض بوزارة المالية السعودية

يتوفر لجميع المواطنين السعودين التقديم علي طلب إعفاء القروض من وزارة المالية من خلال الرابط الرسمي للوزارة عن طريقة الحجز بموعد واتباع الشروط الأساسية والأحكام علي أعفاء القروض حيث يتم من خلال وزارة المالية القيام بتقديم الطلب لدي الوزارة وانتظار الرد بالموافقة علي قبول الطلب أو رفضة مع أرفاق أسباب الرفض مع الطلب.

نموذج أعفاء المتوفين المقترضين

يمكننا الوصول إلي هذا النموذج وذلك من خلال موقع mof.gov.sa لكي يتم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة.

لكي يتم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة. اسم الشخص المقترض بالكامل.

رقم الحفيظة وصدورها وتاريخها.

رقم المقعد، رقم هوية المقترض، نوع ومكان القرض، هل يوجد شركاء في القرض.

اسم مقدم الطلب بالكامل، ورقم الهوية.

شروط تقديم علي أعفاء القروض

هناك عدة الشروط يتوجب توافرها لكي يتم التقديم علي أعفاء القروض ونقوم بعرضها عليكم كالتالي:

الإقرار بدراسة المقدم الطلب بعناية واتخاذ القرار المناسب له.

تقديم الطلب والتأكد من جميع المعلومات والمستندات المرفقة.

يجب الموافقة علي تبادل المعلومات بين وزارة المالية والهيئات الحكومية.

يشترط أن تكون جميع الأوراق كاملة وحديثة من تاريخ تقديم الطلب.

القيام بتقديم طلب الإغفاء لا يعني تحقيق الإعفاء، حيث يتم دراسة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

عدم أخفاء أي بيانات تطلبها الوزارة حيث كامل المسئولية تقع علي مقدمي الطلب.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني وفي حالة وجود اي استفسار يمكنكم كتابته في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال طريقة تقديم طلب إعفاء القروض وزارة المالية السعودية 1444.