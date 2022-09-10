تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا اليوم

جدة - نرمين السيد - ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.

وفى وقت سابق، غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، قلعة بالمورال فى اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن".

وذكرت قناة "سكاى نيوز" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة فى طريقهما إلى مطار أبردين الدولى ثم إلى لندن.

وفى وقت سابق، قال قصر باكنجهام اليوم الجمعة إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكى من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطنى - الذى من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكى سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفى الأسرة المالكة وممثلى الأسرة المالكة فى مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت فى منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.