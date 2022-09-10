تحذيرات قصف مدينة إنيرهودار الأوكرانية: يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن القصف دمر البنية التحتية للطاقة التى تغذى المدينة، حيث يعيش العاملون فى تشغيل المحطة، مما تسبب فى انقطاع تام للتيار الكهربائي، الأمر الذى يهدد أيضا المنشأة النووية.

وقال جروسي- فى بيان، إنه بالنظر إلى القصف المتزايد والمستمر، هناك احتمال ضئيل بشأن إعادة إنشاء محطة موثوقة لإمدادات الطاقة خارج الموقع النووي، ونتيجة لذلك تدرس أوكرانيا إغلاق المفاعل الوحيد المتبقى الذى يعمل حاليا بالمحطة، وبعد ذلك ستعتمد المحطة بأكملها على مولدات الديزل فى حالات الطوارئ؛ لضمان وظائف الأمان والأمن النووية المهمة.

وأشار إلى أن مدينة إنيرهودار أظلمت، وأن المحطة النووية ليس لديها مولد طاقة خارج الموقع، وقد رأينا أنه بمجرد إصلاح البنية التحتية، تتضرر مرة أخرى، هذا غير مقبول على الإطلاق.

وطالب جروسى بوقف فورى لجميع عمليات القصف فى المنطقة بأكملها.

فى سياق آخر.. انتقدت الولايات المتحدة، اليوم، تعامل السلطات الروسية مع المعارض الروسى المسجون ألكسى نافالني.

وقال المتحدث باسم الخارجية اﻷمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من التدخل التعسفى المتصاعد للحكومة الروسية فى حقوق أليكسى نافالني.

وأضاف أن سلطات السجن فى روسيا تدخلت فى إعداد نافالنى لدفاعه وقدرته على التواصل بحرية مع محاميه، بما فى ذلك من خلال الإشراف على اجتماعاته وتسببت فى حدوث تأخير فى تبادل الوثائق بين نافالنى ومحاميه.

وأشارت الخارجية اﻷمريكية إلى أن هذا التدخل، إلى جانب تحويله المتكرر إلى الحبس الانفرادى بسبب مخالفات بسيطة مزعومة، دليل آخر على المضايقات ذات الدوافع السياسية.