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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق، حيث أن بعض من الطلاب بمرحلة الثالث المتوسط يبحثون عن النتيجة الخاصة بهم بعد اختباراتهم بالدور الثاني، ويعتبر هذا الصف الدراسي من بين أهم الصفوف الدراسية، والتي يجب ان يجتازها الطلاب بنجاح للانتقال الفعلي من تلك المرحلة التعليمية إلى التي تليها، وقد صرح مسؤولون أن الظهور للنتيجة سوف يكون بشكل تدريجي بعض أن يتم الانتهاء بشكل كامل من بعض الإجراءات، والتي من أبرزها مراجعة كافة الدرجات قبل أن ترفع على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق.
نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق
من أهم المعلومات المبحوث عنها هي نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022 والتي ستوضح مسار الطالب التعليمي التالي، حيث أن اجتيازه لتلك المرحلة التعليمية سيكون محدد للمرحلة التالية من تعليمه، وسيكون الظهور للنتيجة خلال أقرب وقت، وعقب ساعات قصيرة من الآن سيتم رفع الكشوف الخاصة بالنتيجة بعد أن يتم اعتمادها، الآن يتم فحص مختلف الأوراق الامتحانية مرة أخرى وذلك للتأكد من مدى صحة الدرجات المرصودة عقب التصحيح، حيث أن الدرجات تتم مراجعتها ثم تدوينها في كشوف واعتمادها بشكل رسمي، ومن ثم سيتم رفع تلك النتيجة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق، وسيتم الاستعلام الفعلي عن النتيجة بشكل إلكتروني، ووفق الخطوات الجاري توضيحها فيما يلي:
طريقة الحصول علي نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني
من الممكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:
- لا بد من الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني التابع للعراق لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني التابع للعراق، عبر رابطه الإلكتروني المباشر.
- بعد الدخول للموقع يقوم الطالب بالنقر على الخيار استعلام عن النتائج.
- يحدد الخيار نتيجة السادس المتوسط في العراق.
- تحديد الدور الثاني و دور أغسطس.
- يقوم الطالب بالتوجه للصفحة التالية، وفيها يتم النقر على النموذج الخاص بتعبئة البيانات المطلوبة.
- يتم تدوين الاسم، والرقم الامتحاني، ومن ثم يتم التحقق من مختلف البيانات قبل النقر على الزر إرسال.
- ثم يتم الضغط على المربع عرض النتيجة.
- يتم طباعة النتيجة.
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