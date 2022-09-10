زلزال يهز شرقى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز منطقة بابوا شرقى إندونيسيا.



جدة - نرمين السيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز منطقة بابوا شرقى إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد حوالى 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق بياك فى إندونيسيا، وكان على عمق 10 كيلومترات.

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