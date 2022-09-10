نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للرش والمبيدات.. التخلص من الصراصير الصغيرة بطريقة طبيعية وامنة على الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الصراصير الصغيرة يعتبر من الأحلام التي تحلم بها السيدات، حيث أنها من الحشرات التي تهدد سلامة البيت، ومن يقطنون به، ويجعلون الخوف دائماً رفيق لقلوبهم، ولكننا أتينا اليوم لكي نخبركم بأمر شديد في الأهمية، وهو أن هذا الحلم أصبح حقيقة اليوم مع الطريقة التي سنستعين بها اليوم، والتي ستلاقي النجاح الباهر منذ الوهلة الأولى، فكونوا معنا، وهيا بنا نبدأ.

التخلص من الصراصير الصغيرة

إن الطرق المساعدة في التخلص من الصراصير التي تتصف بحجمها الصغير متعددة، وكثيرة، واليوم جئنا لكم بأفضل تلك الطرق، وذلك بعد بحث، واعتماد الكثير من الآراء التي أقرت في نهاية الأمر بفاعليتها، حيث أن كثير من السيدات أشادوا بها، وأنهم أخيراً تمكنوا من العيش بهدوء مع أفراد أسرتهم بعدما كانوا دائمًا يشعرون بالخوف، وها هي الطريقة.

مكونات عجينة البوريك للقضاء على الصراصير

فنجان صغير من حمض اليوريك.

وفنجان صغير من الطحين(الدقيق).

نصف فنجان من السكر الأبيض.

طريقة عمل عجينة الصراصير

نريد أن ننوه قبل أن نبدأ أن هناك منتجات تباع تسمي الطعوم، وهي تستخدم في جذب الصراصير، ومن ثم بعد تناولها يموتون بكل سهولة، ولكن نحن اليوم سنحضر الطعوم المنزلية، فهي تعتبر آمنة أكثر.

حيث أن الصراصير الصغيرة تنجذب بشكل كبير إلى الطحين، والسكر، فنحن سنعتمد خطة جيدة، ونقوم فيها في البداية بارتداء القفازات حتى نحمي أيدينا.

في البداية نحضر وعاء من البلاستيك، ويفضل أن يكون قديم.

بعد ذلك نخلط المكونات بتلك النسب مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف القليل من الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نخلي تماماً الأماكن التي سنستخدم بها هذا الخليط من أي محتويات. خاصة في المطبخ.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين الى كرات قدر حبة الحمص.

ثم نقوم بلصق تلك الكرات في كل الزوايا والأركان داخل المطبخ.

ومن ثم سنجد أن الصراصير ستذهب تجاه السكر والدقيق.

كما هو معتاد، ولكن تلك المرة سيتعرضون للموت، وذلك نتاج مادة حمض اليوريك التي ستفتك بهم، وستخلصك تماماً منهم.

نعرف جيداً أن التخلص من الصراصير الصغيرة بعد قراءتكم لهذا المقال سيكون من أسهل الأمور، وأنه من المستحيلات وجود صراصير، أو أي حشرات بمنزلكم، حيث أنها وصفة فتاكة بالحشرات الضارة التي تنغص عليكم الحياة.