وزير خارجية الجزائر يؤكد استعداد بلاده لاستضافة قمة تاريخية تجمع شمل العرب

جدة - نرمين السيد - وقال لعمامرة- فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"- إنه سلم أولى رسائل الدعوات الموجهة من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى أشقائه من الدول العربية، معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة فى إنجاح هذا الاستحقاق العربى الحاسم صوب مزيد من التضامن والتكامل.

ونشر لعمامرة- فى هذه التغريدة- صورا تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وصورا حول استقباله من قبل الرئيس السيسى لدى زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وتسليمه دعوة المشاركة فى القمة العربية التى تستضيفها الجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل.