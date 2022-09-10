العالم اليوم - واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن "المعتقل هيث"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:21 صباحاً - طالبت الولايات المتحدة، الجمعة، بالإفراج "الفوري" عن جندي أميركي سابق معتقل منذ عامين في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن "اليوم يصادف مرور عامين على اعتقال المواطن الأميركي العضو السابق في البحرية ماثيو هيث في فنزويلا"، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنه.

واعتقل هيث في سبتمبر 2020، ووصفته السلطات في كراكاس بـ"الجاسوس" واتهمته بالرغبة في مهاجمة منشآت النفط والكهرباء.

وتابع بيان الخارجية الأميركية: "نواصل دعوة نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وعن جميع المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين ظلما في فنزويلا".

ووفقا للولايات المتحدة، يحتجز 11 مواطنا أميركيا في فنزويلا.

وجرى الإفراج عن أميركيين اثنين في مارس الماضي، بعد زيارة وفد رفيع من البيت الأبيض إلى كراكاس.

واقترح نشطاء فنزويليون مؤيدون للسلطة في منتصف أغسطس "مبادلة" مواطنين أميركيين محتجزين في فنزويلا مقابل أليكس صعب القريب من مادورو، المسجون منذ أكتوبر في الولايات المتحدة بتهمة غسيل أموال.

وقطعت فنزويلا والولايات المتحدة علاقاتهما في بداية 2019، بعد عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو.