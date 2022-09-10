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عمر شويل - جدة احتل حساب المواطن مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث زادت معدلات البحث عنه، عقب بدء إيداع الدفعة 58 لشهر سبتمبر 1444 هـ، حيث من المتوقع نزول الدفعة 58 من حساب المواطن دفعة سبتمبر 2022 في اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم نزول الدفعة الجديدة من الحساب في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وقد يتأخر يوما في حالة صادف اليوم عطلة رسمية. برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لإعانة الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود في الدولة، كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى توجيه الخدمات والدعم للفئات المستحقة لتخفيف الأعباء المادية عنهم، حيث يتم منحهم مبلغ مبادى بشكل شهري.

خطوات استعلام حساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر 1444 هـ برقم الهوية

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم للمواطنين محدودي الدخل، ويهتم بتقديم كافة الخدمات التي تعمل على راحتهم، وتوفير مستوى معيشي كريم لهم، وهو يهدف إلى توجيه الموارد والمنافع الحكومية للفئات الأكثر احتياجا والمستحقة للدعم، حيث يتم إيداع المبالغ النقدية المستحقة لهم في الحسابات البنكية، ويتم حساب المبلغ النقدي المستحق حسب حالتهم وعدد أفراد الأسرة ودخلهم الشهري، ويمكن للمستفيدين استعلام حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.

طريقة التسجيل في حساب المواطن بكل سهولة

قم بزيارة موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

اختيار الاستعلام عن حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز.

قوم بإدخال الرمز في الخانة المخصصة له.

اختيار أيقونة نتائج الأهلية.

ستظهر كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد، ونتائج الأهلية.

في حالة عدم ظهور نتيجة الأهلية على المستفيد إدخال المعلومات المطلوبة بشكلٍ صحيح.

الضغط على عرض النتيجة فور ظهورها.

الاعتراض عن الأهلية في حساب المواطن