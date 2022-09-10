جدة - نرمين السيد - وقامت قوات الأمن اللبنانية بتفجير قنبلة قام مجهولون بإلقائها داخل المتجر، فيما لم يتضح بعد الدوافع خلف الحادث، إذ رجح البعض أنه جاء فى محاولة سطو مسلح على المتجر، فيما أشار شهود عيان إلى إمكانية وجود خلافات بين الجناة والضحايا أو أحد منهم.
وفرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية طوقا حول مسرح الجريمة، فيما حضرت تعزيزات أمنية وسط حالة من الغضب لدى الأهالى بسبب تزايد معدل الجرائم فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: استنفار أمنى بطرابلس بعد مقتل 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.