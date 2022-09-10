نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية…. تأجيل مباريات الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من القرارات التي أجريت سريعا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأبرزها تأجيل مبارايات الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز لأجل غير مسمى. والذي كان من المقرر أن تقام 6 مباريات يوم السبت ضمن الجولة السابعة في (البريميرليغ). وذلك قبل تأجيلها تبعا لحزن البلاد والحكام على فقيدتهم، وعليه فقد قامت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدوري الانجليزي الممتاز، بإصدار خطاب كان مضمونه تأجيل مباريات الجولة، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ في الاسبوع المقبل، ولم تحدد الموعد الجديد للدوري الممتاز.

تأجيل الجولة السابعة للدوري الانجليزي

بعد وفاة ملكة بريطانيا عن عمر يناهز السادسة والتسعون عاما، وتقديرا لجهودها العظيمة في بريطانيا، قد تم تأجيل الجولة السابعة للدوري الممتاز والتي كان من المقرر أن تقوم المباراة فيها ما بين ليفربول وولفرهامبتون، وبعد هذا التأجيل أصدرت الصحيفة الخاصة بليفربول بيان هام وهو أن ليفربول قد قررت التبرع بكافة الطعام لبنوك الطعام المحلية في بريطانيا.

هذا وقد أصدر بيان بأسم متحدث النادي، أنه تم توزيع ثلاثين عربة من السندوتشات الطازجة على بنوك الطعام المحلية، وهذا منذ التاسعة صباجا، وأضاف أن هذه التبرعات قد تم تقديمها إلى بعض المراكز والتي تشمل:

مركز وايت تشابل للمشردين.

Victory Outreach.

مركز L30 المجتمعي.

مدرستين في الأنفيلد.

وغيرها من بنوك الطعام الأخرى.

عواقب تأجيل المباريات

على الرغم من الضرورة الملحة في تأجيل المباريات ” وهي موت الملكة إليزابيث الثانية” إلا أنه أسفر عنه العديد من المشكلات التي واجهت النوادي والمتدربين:

الاستمرار في دفع أجور العاملين بموجب العقود أو المشاركين في المباريات.

توزيع العديد من الطعام على البنوك والمدارس والتي قد أدت إلى إهدار أموال طائلة.

إهدار المزيد من الوقت وتأجيل الحصول على كأس الدوري الممتاز.

موعد الدوري الممتاز الجديد

بعد أن أصدرت وزارة الرياضة بأن يتم تأجيل جمبع مباريات الجولة السابعة، فمن المتوقع أن تقام المباريات مرة أخرى بعد انتهاء مراسم الجنازة الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية والتي غالبا ما ستستمر إلى 12 يوم.

وفي نهاية المقال لابد وأن تكون تعرفت على مستقبل الدوري الانجليزي الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث. وما أسفرت عنه القرارات بعد وفاتها والقرارات الجديدة المتعلقة بالرياضى.