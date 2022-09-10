نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواصفات Samsung Galaxy 23 وتوقعات سعر في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت شركة سامسونج عن مواصفات خرافيه وفى غاية الروعة قد تخوض سامسونج الآن تحدي قوي في سوق الهواتف الذكية، حيث تعمل على طرح Samsung Galaxy S23 إمكانيات قوية جدا وتطور ملحوظ في جودة الكاميرا والشاشة, وألوانه الرائعة ويدعم الجيل الخامس، ومزود بقلم للمس والكتابة، كما أنه توجد به مجموعة من المواصفات المميزة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة في كل الأسواق حيث أنه بكل سهولة يمكنك أن تقوم بالدخول على العديد من المواقع الرسمية التي وفرت مجموعه. من أهم التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف حتى يتمكن العديد من المسنخدمين من معرفة أبرز هذه التفاصيل بكل سهولة ودون وجود أي مشاكل في الأمر.

مواصفات Samsung Galaxy 23

سنتعرف سويا على جميع مواصفات جلاكسي إس 23، والسعر المتوقع له، وموعد نزوله في الأسواق العالمية.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل إلتقاط 60 إطار في الثانية الواحدة.

الكاميرا الأمامية كاميرا واحدة بدقة 40 ميجا بفتحة عدسة 2.2.

تتميز بدرجة سطوع الشاشة 1750 شمعة.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس +Victus.

الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج.

الهاتف مزود بأربع كاميرات فائق الدقة 200 و 10 و 10 و 12 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.

مميزات الكاميرا التركيز التلقائي وضع عزل الخلفية.

وضع التصوير الليلي.

تقنية HDR

إشارة الالتقاط.

كشف الوجوه والابتسامات.

المؤقت الذاتي.

الوان الجهاز الأسود،

الأبيض، الأخضر، العنابي.

يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5.

نظام التشغيل أندرويد 13.

الذاكرة العشوائية: 8/10/12 جيجابايت.

الحماية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Victus Plus.

سعة البطارية 4500 ملى امبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة.

الشريحين Nano Sim.

سعر هاتف Samsung Galaxy 23s

وبالنسبة إلى سعر سامسونج جلاكسي اس 23 والذي يكون موجود في الأسواق فإن هذا الهاتف يكون سعره كالتالي: