«صراع المربع الذهبي».. موعد مباراة النصر وضمك الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة النصر وضمك ، تختتم مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، حيث يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع ناديا ضمك والنصر ، واللذين يخوضان صراعًا مباشرًا على المربع الذهبي في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الجديد، وإن كان فارس الجنوب أقرب للحسم.

قبل كل شيء ، سنستعرض سويًا خلال السطور المقبلة، كل المعلومات المتاحة والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023 ، إلى جانب تاريخ مواجهات النصر وضمك .

مباراة النصر وضمك

مواجهة جديدة إذن، تترقبها جماهير وأنصار العالمي، في إطار منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي .

حيثما يلتقي ناديا ضمك والنصر ، لحساب الدور الأول أو مرحلة الذهاب.

والتي تحمل في طياتها ذكريات غالية على قلوب النصراويين، منذ الموسم الماضي.

بعدما نجح الفرسان في تحقيق انتصار عريض بنتيجة (4-1)، جدده في الإياب ولكن بثنائية.

علاوة على هذا، يخوض الفريقان حاليًا، صراعًا محتدمًا نحو الدخول إلى المربع الذهبي.

إلا أن الفريق الضيف في مواجهة السبت، يعد الأقرب إليه “على الورق”.

عمومًا سنتناول بدايةً جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 قبل انطلاق مواجهات اليوم الأخير في الجولة الثالثة :

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 5 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 7 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 8 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 15 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

كانت مباريات الأسبوع الثالث من Roshn Saudi League ، قد انطلقت “بشكل استثنائي” يوم الأحد الماضي.

حيثما حقق الزعيم فوزًا صعبًا على الفتح.

قبل أن يطير إلى الدوحة لخوض مواجهة صعبة أمام الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، نجح كبير آسيا في حسمها.

وأول أمس الخميس 8 سبتمبر الجاري، أقيمت 3 مباريات، كانت أبرز نتائجها فوز الشباب على الطائي (4-0).

قبل أن تستأنف يوم الجمعة، بإقامة لقائين، إذ تغلب على الاتحاد على الرائد بهدف.

كما اكتسح الاتفاق ضيفه الباطن بثلاثية بيضاء.

واليوم السبت، وقبل مواجهة النصر وضمك ، تقام مباراة الفيحاء والتعاون .

إليكم نتائج مباريات الجولة الثالثة من Saudi Pro League 2023 قبل انطلاق لقاءات اليوم الأخير:

نادي النصر

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي النصر السعودي ، نبدأ تغطيتنا للحدث المرتقب.

حيثما يدخل العالمي وفي جعبته 3 نقاط وصافي (1) هدف.

وذلك من انتصار على الوحدة في الجولة الأولى.

غير أنه خسر في الأسبوع الثاني من أمام الذئاب التعاونية بشكل مفاجئ بهدف نظيف.

مما دفع Al Nassr FC لاحتلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي الجديد.

ويحتاج الفرسان للفوز في مواجهة السبت، مع انتظار أي سقوط لـ”سكري القصيم”، المنافس الأبرز على المركز الرابع حاليًا.

نادي ضمك

من ناحية أخرى ، يدخل نادي ضمك السعودي لقاء السبت، ساعيًا لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم.

والتي تمثل امتدادًا لنتائجه المتميزة منذ الموسم الماضي، والتي دفعته لاحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وهو بالمناسبة، نفس المركز الذي يحتل فارس الجنوب حاليًا في جدول ترتيب البطولة بالموسم الجديد.

حيثما نجح Damac FC في تحقيق انتصارين متتالين، على حساب الفيحاء ثم الخليج (2-1) على الترتيب.

وعلى غرار مضيفه، يبقى فريق مدينة خميس مشيط، بحاجة إلى الانتصار في مواجهة السبت، مع خسارة أو تعادل التعاون أمام الفيحاء.

من أجل أن يقتنص المركز الرابع في جدول المسابقة.

تاريخ مواجهات النصر وضمك

على مدار 4 مشاركات لفارس الجنوب في الدوري السعودي ، جمعت ضمك والنصر – بحسب ما رصدناه في “ثقفني” – 6 مواجهات.

فاز النصر في 3 مباريات، وحقق ضمك الفوز لقاء وحيد.

بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهتين.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات النصر أمام ضمك ، فقد أحرز العالمي 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

من جهة أخرى ، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز الفرسان النصراوية بنتيجة (4-1).

وذلك خلال مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي، والتي مثلت الفوز الأكبر لـ النصر ضد ضمك في تاريخ لقاءاتهما.

بينما كان الانتصار الوحيد لـ ضمك ضد النصر بنتيجة (3-2).

وهو ما حدث خلال مواجهة الفريقين، في إياب الموسم قبل الماضي 2021/2020.

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الهامة والمرتقبة ، مساء السبت، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة النصر وضمك ، فخلال ساعات سيكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن هويته.

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وعلى الأرجح عبر قناة SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة النصر وضمك ، فبانتظار الإعلان الرسمي من قبل شركة الرياضة السعودية.

الخاتمة

في النهاية ، استعرضنا سويًا في التغطية السابقة، كل المعلومات والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة ضمك والنصر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج النتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري المحترفين السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات ضمك والنصر .