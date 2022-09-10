للبيع سيارة مستعملة في السعودية بسعر 8000 ريال

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عمر شويل - جدة للبيع سيارة مستعملة في السعودية، يلجأ بعض الأشخاص للبحث عن السيارات التي تباع بنظام التقسيط والتي تزيل عن كاهلهم عبء دفع مبلغ كبير مرة واحدة في السيارة التي يرغبون في الحصول عليها لسد إحتياجاتهم من الإنتقالات إلى العمل أو في التنزه ويتناسب نظام التقسيط مع ظروف المعيشة الحالية لبعض المواطنين، سيارة مستعملة رخيصة. سيارة مستعملة للبيع: للبيع بشكل كاش وفوري سيارة تويوتا كورولا مستعملة متوفرة للبيع في مدينة عرعر السعودية.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من السيارات الحديثة نسبيا حيث أن أول إستخدام لها كان في العام 2015 ميلاديا.

وبلغ عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا 165000 كيلو متر.

وتوفرت السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك. والسيارة تويوتا كورولا تمتلك لون خارجي أبيض.

ونوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

بادر بالحصول على هذه السيارة الرائعة وتواصل مع البائع على الرقم 580169430 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096680169430. سيارة مستعملة أقساط: فرصة رائعة للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر رائع 8000 ريال سعودي.

والفرصة الحقيقية هي إتاحة السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بأقل مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

سنة الصنع للسيارة تويوتا كورولا 2009 مع توافر ناقل للحركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 524000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا بها مكيف ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

وسائل الأمان في السيارة تويوتا كورولا تحتوي على وسادة هوائية للسائق وحساسات أمامية وحساسات خلفية ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

نظام الصوت في السيارة تويوتا كورولا بها مدخل يو إس بي ومدخل AUX ومشغل دي في دي.

الكماليات الأخرى في السيارة تويوتا كورولا مثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب وجي بي إس.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة بها أربعة سلندر.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة خالية من الحوادث والخدوش وبها إستمارة فحص جديدة. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596205324 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596205324.

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