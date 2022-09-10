جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن اللقاء، الذى جرى بحضور العقيد الزين ولد اسويدات مستشار بوزارة الدفاع الوطنى، بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة فى المجالات الموكلة لوزارة الدفاع الوطنى. وتقيم واشنطن تعاونا عسكريا مع نواكشوط وتدعم الجيش الموريتانى فى مجالات التدريب. وأكدت السفارة الأمريكية فى نواكشوط أن خفر الساحل الإفريقى يساعد على تدريب الجيش الموريتانى على تحديد وتعقب السفن العاملة بشكل غير قانونى، مثل تلك التى تقوم بأنشطة صيد غير قانونية وغير منظمة وغير مُبلغ عنها، والتى تهدد باستنفاد الأرصدة السمكية فى موريتانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الموريتانى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى نواكشوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.