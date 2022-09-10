نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1444 واجراءات دعم البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطوَّر للمرأة المطلقة، وأهمها أن تكون مواطنة سعودية أو زوجة مواطن سعودي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين،الضمان المطور هو نسخة معدلة ومحدثة من نظام الضمان الاجتماعي القديم، التي تضمنت عدة فئات جديدة للاستفادة منها، وأعلنت الموارد البشرية عن شروط الضمان المطوَّر للمطلقة، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم المقدم من قبل الوزارة، والتي من بينها المطلقة التي لها أحقية الحصول على دعم الضمان، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ماهي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط الهامة التي يجب وأن يتم توافرها في المطلقة الراغبة في الحصول على معاش الضمان المطور وهي كالاتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة، يستثنى من ذلك أبناء الأرملة أو المطلقة من غير السعودي، المطلقة من السعودي، أهلها. تصميم وحاملي بطاقات التنقل.

عدم تملك المطلقة عقارات أو ممتلكات تمنعها من استحقاق الكفالة المطورة.

ألا يكون للمطلقات دخل ثابت سواء من عمل حكومي أو خاص يتجاوز الحد الأقصى في الضمان الاجتماعي المطوَّر.

يجب أن يتراوح عمر المطلقة بين 35 و 65 سنة.

للمرأة المطلقة حساب مصرفي تودع فيه المدفوعات.

ألا تكون مقيمة في ملاجئ ترعاها الدولة، بشرط أن يكون لها سكن خاص بها أو مستأجر.

الالتزام الكامل بملء كافة الخانات المخصصة في البرنامج بما يساهم في القبول والحصول على الدعم المقدم.

أهم أهداف نظام الضمان المطور

يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية إلى بعض الاهداف الهامة التي تتمثل في التالي:-

ومن أهم الأهداف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتمكين من يستحق الاستقلال المادي.

وضع آليات محددة لمساعدة المستفيدين في حالات الأزمات أو الكوارث الطارئة.

ترسيخ قواعد تكافؤ الفرص للمواطنين من أكثر الفئات احتياجاً في محاولة لتقديم الدعم للجميع.

توفر الدولة الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وشرب وكساء.

كيفية التسجيل عبر رابط الضمان المطور

يمكن القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا للخطوات التالية:-