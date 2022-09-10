نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1444 واجراءات دعم البرنامج في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطوَّر للمرأة المطلقة، وأهمها أن تكون مواطنة سعودية أو زوجة مواطن سعودي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين،الضمان المطور هو نسخة معدلة ومحدثة من نظام الضمان الاجتماعي القديم، التي تضمنت عدة فئات جديدة للاستفادة منها، وأعلنت الموارد البشرية عن شروط الضمان المطوَّر للمطلقة، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم المقدم من قبل الوزارة، والتي من بينها المطلقة التي لها أحقية الحصول على دعم الضمان، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.
ماهي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط الهامة التي يجب وأن يتم توافرها في المطلقة الراغبة في الحصول على معاش الضمان المطور وهي كالاتي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة، يستثنى من ذلك أبناء الأرملة أو المطلقة من غير السعودي، المطلقة من السعودي، أهلها. تصميم وحاملي بطاقات التنقل.
- عدم تملك المطلقة عقارات أو ممتلكات تمنعها من استحقاق الكفالة المطورة.
- ألا يكون للمطلقات دخل ثابت سواء من عمل حكومي أو خاص يتجاوز الحد الأقصى في الضمان الاجتماعي المطوَّر.
- يجب أن يتراوح عمر المطلقة بين 35 و 65 سنة.
- للمرأة المطلقة حساب مصرفي تودع فيه المدفوعات.
- ألا تكون مقيمة في ملاجئ ترعاها الدولة، بشرط أن يكون لها سكن خاص بها أو مستأجر.
- الالتزام الكامل بملء كافة الخانات المخصصة في البرنامج بما يساهم في القبول والحصول على الدعم المقدم.
أهم أهداف نظام الضمان المطور
يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية إلى بعض الاهداف الهامة التي تتمثل في التالي:-
- ومن أهم الأهداف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتمكين من يستحق الاستقلال المادي.
- وضع آليات محددة لمساعدة المستفيدين في حالات الأزمات أو الكوارث الطارئة.
- ترسيخ قواعد تكافؤ الفرص للمواطنين من أكثر الفئات احتياجاً في محاولة لتقديم الدعم للجميع.
- توفر الدولة الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وشرب وكساء.
كيفية التسجيل عبر رابط الضمان المطور
يمكن القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا للخطوات التالية:-
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- املأ استمارة البيانات والمعلومات.
- اكتب اسمك الكامل ورقم هاتفك ورقم هويتك في الحقول المخصصة لهم.
- انقر لقبول الشروط والأحكام.
- أدخل كلمة المرور المستلمة في رسالة عبر الهاتف الذي تم إدخاله، انقر فوق “تحقق”.
- في الصفحة الرئيسية للموقع، قم بتسجيل بيانات الملف الموحد.
- كتابة بيانات الدخل الشهري وبيانات السكن وكل ما يمتلكه.
- التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك وإرفاق المستندات المنوط بها.
- بعد استكمال جميع البيانات، تأكد من صحة المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1444 واجراءات دعم البرنامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.