نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد ايداع حساب المواطن الدورة 58 دفعة شهر صفر ١٤٤٤ ومعايير الاستحقاق “ca.gov.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية أن يومان فقط يفصل مستحقي الدعم عن صرف الدورة 58 مكتملي الشروط مستحقي الدعم المالي، فسيتم صرف الدفعة 58 شهر سبتمبر 2022 وفق الجدول الدوري الشهري لصرف حساب المواطن، يوم الأحد القادم 15 صفر 1444 الموافق 11 سبتمبر 2022، وقد أعلنت البرنامج بتغريدة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أبرز معايير الاستحقاق وكيفية قيمة الاستحقاق التقريبية من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

معايير الاستحقاق لدعم حساب المواطن الدورة 58 بالسعودية 1444

بالإضافة إلى ما سبق فقد أعاد برنامج حساب المواطن نشر إنفوجراف عن معايير استحقاق الدعم المالي، وهما معيارين أساسيين هما:

أولًا عدد أفراد أسرة المواطن مستحق الدعم وأعمارهم.

كذلك المجموع الكلي لدخل كافة أفراد الأسرة المستحقة للدعم المالي.

بينما يستثنى من مصادر الدخل الشهري للأسرة التالي:

أولًا المساعدات المالية أو العينية التي يتم تقديمها من المؤسسات الحكومية أو الأهلية للعلاج.

أيضًا الصدقات.

والمساعدات المالية والعينية التي يتم صرفها حال الكوارث.

كيفية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة الدعم المالي المستحق تقريبيًا

في سياق متصل أعلن برنامج الدعم المالي المباشر ca.gov.sa طريقة استخراج الدعم المستحق الصرف تقريبيًا، باستخدام الحاسبة التقديرية باتباع التالي:

بادئ ذي بدء الولوج لرابط الموقع الرسمي حساب المواطن الإلكتروني.

الإلكتروني. أيضًا قم بالضغط على خانة الحاسبة التقديرية الإلكترونية.

الإلكترونية. في تلك الخطوة قم بالضغط على خانة حالتك.

في النهاية انقر على أيقونة احسب ومن ثم سيتم ظهور المبلغ المالي المستحق الصرف للدورة الحالية.

طريقة الإفصاح عن الدخل من نشاط تجاري حساب المواطن 1444

في نفس السياق السابق قام حساب المواطن بنشر تغريدة إنفوجراف توضح كيفية الإفصاح عن الدخل من نشاط تجاري، وهو ما يطلق عليه الدخل المتذبذب وهي العوائد الناتجة عن التالي:

الأنشطة التجارية. الاستثمارات المالية. عوائد الأعمال الحرة.

ويقوم المواطن بإدخال المعدل المتوسط من الشهري لآخر 12 شهر من خلال البوابة الرئيسية حساب المواطن للإفصاح عن دخل النشاط التجاري، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قم بالولوج لبوابة حساب المواطن ومن ثم الدخول على القائمة الرئيسية.

أيضًا قم بالنقر على أيقونة استكمال الطلب.

كذلك قم بالضغط على خانة الإفصاح عن الدخل ، ومن ثم قم بإضافة الدخل.

، ومن ثم قم في تلك الخطوة قم اختيار نوع الدخل نشاط تجاري.

يلي ذلك قم بالضغط على خانة مصدر الدخل سجل تجاري.

في النهاية قم بإضافة الدخل الشهري من النشاط التجاري وانقر إرسال.

عقوبة مخالفة الإفصاح عن الدخل السجل التجاري

في الختام حذر البرنامج الحكومي للدعم المالي المباشر من عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل، وتأثيره على استحقاق الدعم كالتالي: