نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والشروط المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في جوجل من قبل متابعي مجال التعليم والمعلمين حول صرف المكافأة، فقد قامت الوزارة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن توضيح صرف المكافأة، حيث نوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين وكيفية الحصول على المكافأة واهم شروط الحصول على مكافاة نهاية الخدمة للمعلمين، ونوضح بالمقال كيفية احتساب المكافاة والشروط الواجب توافرها للحصول على المكافاة وخطوات حساب المكافاة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة حسب آخر إجمالي يتقاضاه الموظف أو العامل، وهي عبارة عن مبلغ مالي يدفعه أصحاب العمل إلى العمال أو الموظفين بعد انتهاء فترة التعاقد. كما نوهت على أنه لا يمكن الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة وفق التعاقد، فهي حق للعامل لا يجوز حرمانه منها، ويمكن ألا تشمل مكافأة نهاية خدمة بعض أو جميع العمولات، كما يمكن الاتفاق على زيادتها أو نقصانها، ومن أهمها عدد الأعوام التي تواجد بها المعلم في وظيفته حتى يتمكن من صرف المكافأة، بالإضافة إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين طبقا لقوانين العمل الجديدة في المملكة فإن المكافأة يتم تقاضيها بناءً على عدد الأعوام التي قضاها الموظف في وظيفته على أن يتم احتساب قيمة المكافأة لكل معلم علي حدي على حسب درجة الوظيفة وعدد من العوامل الأخرى.

الشروط الواجب توافرها لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين:

ضرورة أن يكون المعلم متواصل فترة عمله في القطاع التعليمي

عدم انقطاع المعلم عن خدمته بحد أدنى عامين.

بناءً على ما جاء في لائحة التعليم في المملكة العربية السعودية أن يكون إجمالي الأعوام التي قضاها المعلم في وظيفته لا تقل عن 10 أعوام على الأقل.

في حالة أن المدرس قد تم فصله من الخدمة لن يتم صرف أي مكافأت له.

من أهم الشروط أن لا يتم فسخ عقد العمل

ويشترط التزام المعلم للحصول على مكافاته بكافة الشروط الموجودة في العقد.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين: