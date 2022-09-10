نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن للمستفيدين لشهر صفر وكيفية إضافة تابع 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، بالإعلان عن موعد نزول دفعة حساب المواطن في حساب المستفيدين لشهر سبتمبر2022 ،والموافق صفر1444، كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم تأخير موعد الصرف لمدة يوم واحد فقط ،وذلك بسبب مصادفة يوم الصرف الأساسي يوم سبت، وان هذا اليوم هو عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وان موعد الصرف سوف يكون يوم الأحد الموافق 11سيبتمبر2022.

الموعد المحدد لصرف حساب المواطن بعد تأخير الإيداع لشهر سبتمبر

فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،محددة يوم 10 من كل شهر ميلادي لإيداع حساب المواطن للمستفيدين،وفي حالة إذا كان هذا اليوم هو عطلة رسمية ،أو عطلة أسبوعية بالمملكة العربية السعودية ،فإنه سوف يتم تأجيل موعد الصرف ،بتقديمه يوم ،أو تأخيره يومين علي الأكثر ،وذلك بحسب المصلحة العامة ،وبالنسبة لموعد صرف حساب المواطن لشهر سيبتمبر 2022 ،والموافق صفر 1444 ،فإنه سوف يتم تقديم موعد الصرف نظرا لان يوم الصرف عطلة أسبوعية بالمملكة العربية السعودية ،ليصبح موعد الصرف 11 سيبتمر 2022.

كيفية إضافة تابع في دعم حساب المواطن السعودي 1444

يمكن إضافة تابع جديد ،لكي يستفيد من دعم حساب المواطن ،ويتم الإضافة بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.

ثم يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

وبعدها يتم كتابة رقم الهوية الوطنية ،ثم يتم تسجيل كلمة السر ،ورمز التحقيق المرئي.

سوف يتم تلقى رمز التوثيق علي الهاتف الجوال عبر رسالة نصية.

يتم كتابة رمز التوثيق في الخانة المخصصة له.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط علي تفاصيل الطلب.وبعدها يتم إختيار بيانات التابعين.

ثم يتم تحديد إضافة تابع.ثم الضغط علي أنواع التابع.

وبعدها يتم كتابة رقم الهوية الخاصة بالتابع.

ثم يتم تسجيل تاريخ الميلاد هجريا.وبعدها يتم كتابة الحالة الوظيفية الخاصة بالتابع.

وأخيرا:يتم الضغط علي إضافة ،ثم أيقونة حفظ.

للإستعلام عن قيمة المبالغ المستحقة في حساب المواطن 1444