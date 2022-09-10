ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 58 سبتمبر 2022 بعد تغير موعد الصرف

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عمر شويل - جدة ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 58 سبتمبر 2022 بعد التغيرات الجديدة في صرف دعم حساب المواطن الذي يهدف إلي تخفيض الآثار المترتبة على الإصلاح الإقتصادي والتي تمر بها المملكة العربية السعودية طبقاً لرؤيتها في 2030م، والتي أدت إلى رفع الضرائب والرسوم علي المواد الغذائية ومواد الطاقة والمشروبات والعديد من المنتجات الأساسية التي تهم المواطنين، لذا يعد برنامج حساب المواطن جزء هام في توجيه الدعم إلي المستحقين الذين يعانون من مرارة الإصلاح الإقتصادي.

ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 58

في ظل حالة الترقب والانتظار الشديد من هؤلاء المواطنين السعوديين الذين يعانون من ضيق العيشة والاحوال الاقتصادية تتكاثر التساؤلات والاستفسارات حول الموعد النهائي لصرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، يعلن رسمياً موقع حساب المواطن على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، وذلك بعد عدة تغييرات حدثت في الآونة الأخيرة وتسبب في الحيره والقلق إلي المواطنين المستفيدين من الدعم نظراً للإعلان من قبل على بعض المواقع الإلكترونية تغيير موعد الصرف هذا الشهر، حيث أن الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن هو يوم 10 من كل شهر ميلادي.

الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق

قبل نزول حساب المواطن الدفعة 58 اعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين من الدعم خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري، وناشد البرنامج كافة المستفيدين الذين خرجت نتيجتهم غير مؤهل التقدم بطلب اعتراض ورفع المستندات المطلوبة.

شروط دعم حساب المواطن

حددت المملكة العربية السعودية عدة معايير وضوابط من خلالها يتم صرف الدعم المالي للمواطنين والتي تأتي في مقدمتها الجنسية التي تشترط أن تكون سعودية مع بعض الاستثناءات البسيطة التي تشمل زوجة المواطن أو أبناء المواطن أو بنات المواطن السعودي، أو من حاملي بطاقات التنقل، كما جاء أيضا في ضوابط وشروط الدعم تواجد المواطن بالمملكة ولا ينبغي تركها أكثر من 3 أشهر في العام، ويجب أن يكون المستفيد من دعم حساب المواطن غير متواجد في دور الايواء، ولا يمتلك عقارات وأصول، يجب أن يكون المستفيد من الدعم من الطبقة محدود الدخل أو الطبقة المتوسطة، أي لا يزيد دخل المتقدم عن 20 ألف ريال سعودي، أما عن موعد بدء التسجيل في حساب المواطن تم الإعلان بشكل رسمي لبدء التسجيل في حساب المواطن بعد التعليق الذي استمر منذ من شهر مارس 2020م.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

البداية هي الذهاب إلي موقع حساب المواطن.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

التحقق من الرمز المرئي.

الموافقة على ضوابط الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل جديد.

كتابة الكود المرسل على جوالك.

إضافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

تغيير كلمة السر.

كيفية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58

يتساءل الكثيرون من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في كافة أنحاء المملكة عن آلية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 المقرر صرفها في صباح اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، حيث تتم عملية الصرف في صباح هذا اليوم والاستلام عن استحقاق الدفعة الجديدة يجب عليك الدخول على موقع حساب المواطن ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية.

وصلنا لنهاية شرح هذا التقرير حول موعد إيداع حساب المواطن 58 سبتمبر 2022 بعد تغير موعد الصرف.