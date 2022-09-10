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عمر شويل - جدة إليك كيفية التسجيل بمنصة دار التمليك، و طريقة التقديم للحصول على تمويل، حيث أن دار التمليك من أكبر الشركات التي تم تأسيسها عام 2008 م والتي تتخصص في توفير الحلول التمويلية السكنية في المملكة العربية السعودية. وتحرص الشركة على توفير المساعدات لمواطنيها بالمملكة. حيث تمكن الأفراد من تملك المنازل أحلامهم، وذلك عبر تصميم مجموعة من الحلول التمويلية تناسب كافة شرائح المجتمع بمختلف احتياجاتها. وتسهل الشركة إجراءات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتملّك هذه العقارات. ويتم ذلك عن طريق توفير طرق لمساعدتهم من خلال فريقٍ متخصصٍ من الموظفين والإداريين.

طريقة التسجيل في منصة دار التمليك

يمكنك تسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة بالشركة لجميع عملائها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة دار التمليك.

قم بالضغط على أيقونة “دخول” الموجودة بالصفحة الرئيسية.

أدخل اسم المستخدم، ولمة المرور الخاصة بك.

اضغط على ( دخول ).

كيفية التقديم للحصول على تمويل من دار التمليك

كي يتم الحصول على تمويل العقار الذي ترغب في تملكه. قم بتعبئة النموذج الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني لشركة دار التمليك. بعد ذلك يراجع المتخصصون بالتمويل العقاري بيانات هذا النموذج تم يتصلون بصاحب الطلب المقدم حتى يتم شرح جميع التفاصيل القادمة. ويتم تقديم النموذج عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى صفحة النموذج لطلب التمويل الإلكتروني.

ثم قم بإدخال الاسم الأول، واسم الأب، واسم العائلة الخاص بصاحب الطلب.

أدخل رقم هاتفك الخاص.

ثم أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

للحصول على التمويل، لا بد من إدخال عمر المتقدم.

كما يجب أن تحدد الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء كان متزوج، أو مطلق، أو أرمل، أوعازب.

اختر جنس وجنسية المتقدم.

الآن اضغط على (التالي).

أدخل كافة البيانات التي تخص المعلومات المالية للمتقدم، ثم اضغط على ( التالي ).

أخيراً، تأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها، ثم أرسل الطلب.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن إليك كيفية التسجيل بمنصة دار التمليك، و طريقة التقديم للحصول على تمويل. كما تم الإعلان عن مجموعة شروط دار التمليك للمتقاعدين 2022 . يجب على الراغبين في التقديم على تمويلات من دار التمليك أن يتعرفوا عليها ويتأكدوا من تحقيقها، كي يتمكنوا من الحصول عليها.