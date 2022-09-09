نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من تطبيق توكلنا وخطوات تفعيل رقم الهاتف في توكلنا للمقيمين والتسجيل للزائرين وإضافة تابع برقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم تطبيق توكلنا الكثير من خدماته الالكترونية لكافة المواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة حيث يعتبر من اهم المنصات الالكترونية الخدمية والتي يقدم خدمات عديدة ومتنوعة تخدم الكثير من القطاعات،ونوضح بداخل المقال كيفية تحميله وماهى الخدمات المقدمة من خلال التطبيق وكيفية تفعيل رقم الهاتف في التطبيق، حيث يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين في السعودية، وذلك كون عملية التفعيل حساسة نوعا ما وبحال وجود خطا بسيط قد يؤدي إلى عدم تفعيل رقم الهاتف في توكلنا للمقيمين، وكذلك يسعى الزائرون في السعودية إلى التسجيل في تطبيق توكلنا للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى فوائد التطبيق المتنوعة ومن جهة أخرى فإن موضوع إضافة تابع برقم الحدود في تطبيق توكلنا يشغل بال العديد من الناس، وعموما تطبيق توكلنا استحوذ على اهتمام غالبية المقيمين والزائرين والمقيمين في السعودية، حيث أن له العديد من الفوائد ولكن حجر الأساس في الاستفادة منه فيما يخص الوافدين، هو معرفة كيفية تفعيل رقم الهاتف في توكلنا للمقيمين.

كيفية تحميل تطبيق توكلنا:

فمن الجدير بالذكر انه يجب على كافة المواطنين والمقيمين والزائرين في السعودية أن يعملوا على تحميل تطبيق توكلنا، كي يتمكن الشخص من الاستفادة من كافة الصلاحيات والخدمات المُقدمة بواسطة تطبيق توكلنا.

تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد. او تحميل تطبيق توكلنا للايفون.

كيفية التسجيل في توكلنا للزائرين:

ادخل على تحميل تطبيق توكلنا.

الضغط على ايقونة تسجيل جديد.

تحديد دوره كزائر.

اختيار جواز السفر لتحديد الهوية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وتتمثل في (تاريخ الميلاد – الجنسية).

قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها

الضغط على أيقونة التالي.

انتظر سوف تصلك رسالة SMS تحتوي على كود التحقق.

ثم عليك بإدخال الكود في الخانة المخصصة.

ضرورة تعيين كلمة مرور جديدة.

تأكيد كلمة المرور.

أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمقيمين والزائرين في السعودية:

الاطلاع على مستوى التحصيل العلمي للأبناء. تحديث معلومات العنوان. استخراج التصاريح الخاصة بالحج والعمرة. الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية للأشخاص التابعين. معرفو قيمة المخالفات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. تحديد موعد إجراء إختبار كورونا. توفر محفظة رقمية. الاطلاع على مواعيد العمل الخاصة بـ وزارة العمل. عرض الحالة الصحية للتابعين. توفير رقم الهوية.

كيفية تسجيل المقيمين في توكلنا عبر حساب أبشر:

يجب اولا تحميل وتثبيت تطبيق توكلنا.

ثم تقوم بالنقرعلى تبويب تسجيل جديد.

ثم عليك باختيار مقيم.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل وتتمثل في (رقم الإقامة – تاريخ الميلاد).

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

الضغط على كلمة التالي.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها

ثم عليك بتفعيل خدمة GPRS.

التأكد من صحة العنوان.

والإجابة على أسئلة الاستبيان الصحي.

ضرورة القيام بتحديد الأفراد التابعين المقيمين سويا.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالتابعين.

الضغط على كلمة ابدأ.

خطوات تفعيل رقم الهاتف في توكلنا للمقيمين: