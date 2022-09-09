نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي وكيفية الاستعلام واسترجاع الرصيد الغير متاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الراجحي من أهم البنوك بحثاً وعروضاً في المملكة العربية السعودية، يقدم مصرف الراجحي لعملائه خدمات مصرفية وتعاملات مالية مميزة عن غيره من البنوك والمصارف السعودية واليوم سوف نوضح كيفية استرجاع الرصيد الغير متاح وخطوات الاستعلام عنه نوضح ذلك بالتفصيل بداخل المقال، فلدى قيام العميل بالشراء عبر الإنترنت يقوم البنك بالحجز المؤقت على مبلغ مالي محدد من رصيد العميل، وهكذا يضمن البنك وجود رصيد كافي من أجل إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت، ويتم إشعار العميل بذلك بواسطة رسالة تظهر في كشف المدفوعات، وبمجرد ظهور الرسالة في كشوف المدفوعات تشير إلى أن المبلغ المالي تم حجزه بمنزلة ضمان عملية الشراء ويمكن للعميل استعادة المبلغ الغير متاح خلال أسبوع، وأن عملية حجز الرصيد تمت بنجاح بعد القيام بالشراء عبر الإنترنت وسيخصم خلال أسبوع.

ومن ضمن الخدمات التي يستفاد منها المقتدم شراء اون لاين من خلال الإنترنت سواء كان محليا أو خارجيا يعمل البنك على حجز مبلغ محدد من المال ويكون غير متاح مؤقتاً لتتم استعادته لاحقاً، وهنا لا بد أن يسأل العميل كيف استرجع الرصيد الغير متاح الراجحي بالإضافة إلى معرفة معنى الرصيد الغير متاح وطرق إلغائه بـ مختلف الطرق، سواء عن طريق التوجه إلى بنك الراجحي أو الموقع الرسمي للبنك أو التطبيق أو بواسطة الاتصال الهاتفي.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل الرصيد الغير متاح:

تقوم بتحميل وتثبيت تطبيق الراجحي.

ثم عليك بالدخول إلى التطبيق.

ضرورة إدخال اسم المستخدم ثم كتابة كلمة المرور.

إرسال كود سري برسالة إلى هاتف العميل.

إدخال كود التحقق السري.

الضغط على أيقونة الحساب.

تظهر بشكل تلقائي الرصيد المحجوز غير متاح.

خطوات استرجاع المبلغ الغير متاح:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول خطوات استرجاع المبلغ غير المتاح عبر البنك، وتضمن إدارة البنك إعادة الرصيد المحجوز بشكل تلقائي من خلال الإدارة بعد كل عملية شراء عبر الإنترنت بعد أسبوع، وهكذا يضمن البنك أن يكون لدى العميل مبلغ كافي للعملية الشرائية، وبعد إتمام عملية الشراء يتم الإفراج عن المبلغ المحجوز.

طرق إلغاء الرصيد الغير متاح من بنك الراجحي:

اولا عليك بالذهاب إلى أقرب فرع لـ بنك الراجحي.

ثانيا على الموقع الرسمي.

ثالثا بواسطة تطبيق الراجحي.

كيفية إلغاء المبلغ الغير متاح الراجحي بواسطة التطبيق :

ادخل وحمل تطبيق الراجحي.

ثم عليك بالنقرعلى الخطوط الأفقية الثلاث في واجهة التطبيق.

ثم عليك باختيار الحسابات.

ثم تقوم باختيار حساب العميل.

ثم بالنقرعلى المزيد.

اختيار إلغاء خدمة تمكين المدفوعات.

خطوات إلغاء الرصيد الغير متاح من موقع بنك الراجحي :