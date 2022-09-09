نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب استقدام الزوجة إلكترونيا وشروط تقديم طلب استقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات طلب استقدام الزوجة إلكترونيا تعمل الحكومة السعودية على توطيد العلاقات بين الأسر بعضهم البعض، وكذلك الحال بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث تتيح إمكانية استقدام زوجة وأبناء الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم، حيث تمتاز المملكة العربية السعودية بوجود أعداد لا حصر لها من الوافدين إلى أراضيها، والذين يعملون في مهن ووظائف عدة، لذا فإن من أبسط حقوق هؤلاء الأفراد هو لم الشمل مع أفراد الأسرة، وهذا ما حرصت عليه الحكومة السعودية بأوامر من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، الذي منح الوافدين حق استقدام الزوجة إلى الأراضي السعودية لتكون جنبا إلى جنب مع زوجها، لمساعدته على تحمل العمل وتشجيعه على بذل المزيد من الجهد في الارتقاء باقتصاد البلاد.

خطوات طلب استقدام الزوجة إلكترونيا

لا توجد خدمة قط في المملكة العربية السعودية، إلا ويتم إنهاؤها من قبل منصة أبشر الإلكترونية، لاسيما خدمة طلب استقدام الزوجة، حيث تتم وفقا للخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، واختيار أبشر أفراد.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها نختار الإدارة العامة لشؤون الوافدين.

قم باختيار خدمة استقدام العوائل للمقيمين.

الضغط على طلب تأشيرة استقدام جديدة.

قم بإدخال بيانات مقدم الطلب، ثم اضغط على إصدار تأشيرة استقدام.

كتابة بيانات الأفراد التي ترغب في استقدامهم، ويجب تحري الدقة في ذلك قبل الضغط على تأكيد.

تصلك رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وسيتم الرد عليك خلال شهر تقريبا، وفي حالة انتهاء المدة دون رد يعتبر الطلب ملغي.

قم بطباعة نموذج طلب الاستقدام لاستخدامه فيما بعد.

شروط تقديم طلب استقدام الزوجة إلكترونيا

وضعت وزارة الخارجية عدة شروط استقدام الزوجة للسعودية وهذه الضوابط حتى يمكن للوافد تقديم طلب استقدام للزوجة، أهمها: