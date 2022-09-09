نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام عائلة مقيم والمستندات المطلوبة ورسوم استقدام الزوجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استقدام عائلة مقيم يتم وفقا لقوانين وضوابط قد وضعتها المملكة العربية السعودية للبقاء في ارضيها، ويمكن استقدام الزوجة والأبناء مع تقديم المستندات المطلوبة لذلك، كما أن المملكة قد حددت رسوم للاستقدام يجب الالتزام بها حتى لا يتعرض المقيم للغرامات أو الترحيل من المملكة، يوجد الكثير من العمالة الخارجية التي تأتي من كافة أنحاء العالم بدون زوجاتهن، ولكن تتيح دولة السعودية ما يسمى باستقدام الزوجة لبعض الفئات التي تعمل فيها، ويجب تعبئة النموذج الخاص بالطلب سواءً للإقامة أو الزيارة مع ملاحظة استيفاء كافة البيانات بكل دقة، ومن ثم ختمها من ( صاحب العمل ) والتصديق من قبل الغرفة التجارية قبل تقديمها لإدارة شؤون الاستقدام، مع توضيح أسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم من واقع وثيقة السفر، مع إيضاح صلة القرابة لصاحب الطلب، على أن يقتصر ذلك على الزوجة والأبناء القصر، ويمكن الاستقدام إلكترونيا من خلال منصة ابشر.

شروط استقدام عائلة مقيم

يجب استيفاء الشروط الخاصة باستقدام الزوجة أو الأبناء مع تحديد وقت وزمن الاستقبال ودفع الرسوم المقررة لذلك التي وضحتها الوزارة على حسب عدد الزيارات السابقة:

إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو في حالة عمله في الوظائف الإدارية. إذا كان يعمل في المجالات الهندسية أو كان يعمل مدرس. وفي حالة زواج المقيم لأكثر من زوجه فعليه أن يستقدم زوجة واحدة فقط. الأبناء فيجب أن يكون الحد الأدنى لعمرهم 18 سنة.

المستندات المطلوبة لاستقدام عائلة مقيم

تقديم صور شخصية واضحة للزوجة والأولاد مقاس 4×6. دفع رسوم الاستقدام التي تحددها الخارجية السعودية. تقديم عقد زواج موثق من القنصلية السعودية ووزارة الخارجية. أن يكون لدى المقيم وثيقة إقامة صلاحيتها سارية. في حالة استقدام الأبناء فيجب تقديم شهادات ميلادهم موثقة من وزارة الخارجية السعودية. تقديم صورة من جواز سفر الزوجة والأبناء. أحضار شهادة المؤهل العلمي للزوج المقيم. طباعة طلب الاستقدام وتوقيعها من صاحب العمل وتوثيقها من الغرفة التجارية.

رسوم استقدام الزوجة إلى السعودية

رسوم استقدامها للمرة الأولى تصل إلى 4000 ريال شاملة رسوم قدومها لأراضي للمملكة. في حالة استقدام الزوجة للمرة الثانية ولمدة 6 شهور تصل إلى 3000 ريال. أما في حالة استقدام الزوجة لمدة تزيد عن 6 أشهر تصل إلى عام إلى 5000 ريال. وعند استقدام الزوجة لمدة تزيد عن عام وتصل إلى عامين فإن الرسوم تصل إلى 8000 ريال.

مدة صلاحية الورقة الصفراء للاستقدام

المقصود بالورقة الصفراء للاستقدام هو الطلب الذي يعبئه الزوج بالبيانات المطلوبة من خلال منصة إنجاز ثم يقوم بإرساله إلى الزوجة، وقد حددت السلطات السعودية مدة صلاحية الورقة الصفراء الخاصة بالاستقدام لتكون سنة واحدة من تاريخ صدورها، وهذا يعني أنه يتعين على الزوجة مراجعة السفارة السعودية في بلدها خلال سنة من صدور الورقة.