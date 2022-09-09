نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة للسعودية والاستقدام الورقي والإلكتروني والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استقدام الزوجة للسعودية هو أمر يشغل تفكير الكثير من المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية، وسعت الإدارة العامة للجوازات إلى تيسير هذا الإجراء عبر الإعلان عن الشروط بالكامل والتي تشمل المستندات التي يجب تقديمها لإتمام الإجراءات وذلك حتى تكون أقامة الزوجة في المملكة قانونية لتفادي التعرض للترحيل.

وعند العزم على استقدام الزوجة من وطنها الأصلي إلى المملكة العربية السعودية، لابد من استخراج جواز السفر الخاص بالزوجة من وطنها الأم كخطوة أولى للإجراءات التي ستقوم بها بعد ذلك، كما لابد من معرفة أحد الشروط المهمة الخاصة باستقدام الزوجات، والتي تتمثل في عدم جواز استقدام أكثر من زوجة، فللرجل المتزوج بأكثر من زوجة واحدة عليه اختيار زوجة واحدة فقط ليستقدمها للمملكة.

أما عن الرسوم المستحقة التي حددتها المملكة على استقدام الزوجة فهي فقط مبلغ مائتي ريال سعودي، على أن تزيد هذه القيمة العام المقبل لتكون 300 ريالا، ثم انتهاءً تصل القيمة إلى 400 ريالاً في 2020، يتم دفعها كل شهر. ولابد أن يتأكد المقيم الذي يريد أن يستقدم زوجته أنه في الفئة المسموح لها استقدام الزوجة، حيث أن فئة العامل والسائق لا يسمح لهما استقدام الزوجة، بينما يُسمح لباقي المهن، واليكم في السطور التالية كافة تفاصيل طريقة شروط استقدام الزوجة للسعودية.

طريقة الاستقدام الورقي

قبل أية إجراءات لابد أن يتأكد المقيم أن شهادة المؤهل الحاصل عليه متطابقة تمامًا مع المهنة التي يعمل فيها في السعودية، كما يجب توثيق شهادة المؤهل الأصلي من مكتب الخارجية في البلد الأم، وكذلك في القنصلية والسفارة. حيث يمكن عمل هذه الخطوات عن طريق مكتب من مكاتب إلحاق العمالة بالخارج.

يتم توفير المستندات الورقية التالية:

عقد زواج موثق من القنصلية والخارجية.

صورة وأصل الإقامة للزوج، وينبغي أن تكون سارية.

شهادة توثق قيمة الراتب مختومة من صاحب العمل ويتم توثيقها من الغرفة التجارية.

إيصال سداد لمبلغ 2000 ريالاً عن طريق البنك.

صورة جواز سفر الزوجة المستقدمة.

عدة صور شخصية حديثة للزوجة مقاس أربعة في ستة.

صورة ضوئية من جواز السفر الخاص بالزوج والأصل للتأكد منه.

نموذج طلب مطبوع ومختوم من جهة العمل موثق من الغرفة التجارية.

إنشاء حساب على خدمة ابشر وحجز موعد.

الطريقة الإلكترونية للاستقدام

لاستقدام الزوجة إلكترونيًا يجب على الزوج اتباع العديد من الخطوات الإلكترونية التي تبدأ بفتح موقع وزارة الداخلية ثم خدمة أبشر، والتسجيل في الخدمة في حال لم يكن المقيم غير مسجل في الخدمة من قبل. من خدمة أبشر يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم الإدارة العامة لشؤون الوافدين. وبعد ذلك يتم اختيار خدمة استقدام العوائل للمقيمين، ثم فتح صفحة معنونة بـ “خدمة إصدار تأشيرة الاستقدام”. ويتم كتابة المعلومات المطلوبة ثم الضغط على تقديم الطلب. تأكد من المعلومات التي تقدمها في النموذج وعدل كل ما هو ليس صحيحًا قبل أن تضغط على تأكيد الطلب. وبعد هذا التقديم الإلكتروني يتم إرسال رسالة للمقيم تؤكد له أن تقديمه قد تم بنجاح. وبعد ذلك ينتظر الرد في خلال ثلاثين يومًا للرد عليه بالموافقة. وفي كل الحالات لابد أن يتأكد المقيم من أنه محتفظ بالإيصال الذي دفع به الرسوم للبنك.

الأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة للمقيمين في السعودية

امتلاك الزوجة لجواز سفر ساري الصلاحية وتقديم صورة منه.

تقديم شهادة المؤهل مطابقة للمهنة معتمدة من السفارة السعودية أو القنصلية أو من وزارة الخارجية.

تقديم عقد إلكتروني للزواج معتمد من القنصلية ووزارة الخارجية.

إحضار شهادة تعريفية بالراتب معتمدة من الغرفة التجارية وجهة العمل.

تقديم أصل وصورة من وثيقة إقامة الزواج على أن تكون صلاحيتها سارية.

تقديم صور شخصية للزوجة على أن تكون حديثة وواضحة وذات خلفية بيضاء، وبمقاس 6*4.

صورة من جواز سفر الزوج على أن يكون ساري الصلاحية.

تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وتقديمه مطبوعًا على أن يكون معتمدًا من الغرفة التجارية.

شهادات ميلاد الأبناء معتمدة من وزارة الخارجية.

رسوم استقدام الزوجة للسعودية

إليك عزيزي القارئ رسوم الزيارة العائلية التي فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية على أفراد أسرة المقيمين فور قيامهم بزيارة الأراضي المقدسة في موسم الحج والعمرة، أو لإجراء زيارات، حيث تختلف الرسوم وفقا لفترة الإقامة التي يقضيها الزائر والتي يتم أثبات هذه الفترة في أوراق الاستقدام كما تم أثبات أيضا رسوم طلب الاستقدام، فماذا عن تكاليف الزيارة العائلية في المملكة هذا ما نُسلط الضوء عليه فيما يلي:

حددت حكومة المملكة العربية السعودية رسوم استقدام الزوجة للمملكة بـ 400 ريال سعودي. أما رسوم إقامة الزوجة لمدة 3 أشهر في المملكة فهي تبلغ 2000 ريال سعودي. أما رسوم إقامة الزوجة لمدة 6 أشهر في المملكة فهي تبلغ 3000 ريال سعودي. أما رسوم إقامة الزوجة لمدة سنة في المملكة فهي تبلغ 5000 ريال سعودي. أما رسوم إقامة الزوجة لمدة سنتين في المملكة فهي تبلغ 8000 ريال سعودي.

الجدير بذكر انه من خلال بوابة ابشر الإلكترونية من الممكن أن تقوم بعدة معاهم أخري خاصة بالمقيمين مثل الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية كما يكن أيضا من خلال ابشر الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة .