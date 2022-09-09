نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توثيق عقد إيجار إلكتروني عبر دخول منصة إيجار ejar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح من السهل توثيق عقد إيجار بشكل إلكتروني عن طريق تسجيل دخول إيجار، فقد ضمنت الخدمة ليتمكن أطراف العملية الإيجارية من توثيق العقود، بالشكل الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف المتشاركة، سواء المؤجر أو المستأجر، وكذللك الوسيط العقاري؛ وقد هدفت شبكة إيجار من ذلك تطوير قطاع الإيجار داخل المملكة، وتوفير الخِدْمَات المتعلقة به بشكل أسهل وأبسط، ما يحفظ الثقة ويحقق الأمان ويشجع على الاستثمار فيه.

توثيق عقد إيجار إلكتروني

يمكنكم أطراف العملية الإيجارية توثيق عقد إيجار إلكتروني في شبكة يجار بالطريقة الآتية:

انتقل إلى رابط منصة إيجار.

انتقل إلى تبويب الخِدْمَات الإلكترونية.

اختر توثيق العقود، ثم انتقل إلى صفحة البيانات.

اكتب رَقَم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد للمستأجر، ثم اضغط على زر التحقق من الهُوِيَّة.

حدد العقار المراد توثيق عقده، ثم سجل البيانات المطلوبة عنه.

انقر على زر التالي، ثم حدد قيمة الإيجار، ثم اضغط على زر التالي.

اضغط أخيرًا على إرسال العقد للتوثيق، حيث يتم التوثيق عن طريق أبشر.

إيجار تسجيل الدخول

توفر شبكة إيجار خاصة تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة، كما يلي:

الدخول إلى إيجار عبر الرابط الإلكترونية. من الخِدْمَات الإلكترونية نضغط على شبكة إيجار. اختر تسجيل الدخول إلى حسابك. اكتب بيانات الحساب من الاسم أو رَقَم الهُوِيَّة ثم كلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول.

أوراق توثيق عقد إيجار

من شروط توثيق عقد إيجار إلكتروني توافر الأوراق المطلوبة، التي تتمثل في صك عقاري، عقارات سكنية، بالإضافة إلى وحدات إيجارية، مع ضرورة أن تكون تلك الأوراق مضافة إلى الشبكة مسبقًا، كما يلزم للتسجيل في إيجار توفير بيانات صحيحة ودقيقة عن مقدم الطلب وعنوان العقار.

حددت إيجار تعريف واضح ومحدد لكل طرف من أطراف العلمية الإيجارية؛ وذلك لحفظ الحقوق وضمانها، وزيادة الثقة في استخدامها؛ حيث عرفت المؤجر على أنه مال العقار السكني أو بعنى آخر المستثمر، وهو قد يكون فرد أو منشأة، بينما عرفت المؤجر على أنه المواطن والمقيم داخل المملكة.

بينما أشارت إلى الوسيط العقاري وأكدت على أنه المكتب أو الشركة العقارية المعتمدة، التي لدبها سجل تجاري في نشاط إدارة وتأجير العقارات السكنية، ولكن بشرط أن ترجع ملكية العقارات للسعوديين.