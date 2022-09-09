بايدن يعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن بايدن تأكيده فى تصريحات صحفية على مشاركته فى هذه المراسم حينما سُئل عما إذا كان يعتزم حضور الجنازة التى لم يعلن القصر تفاصيلها، حيث قال بايدن لا أعرف ما هى التفاصيل حتى الآن، لكننى سوف أذهب.
وأوضح الرئيس الأمريكى للصحفيين أنه لم يتحدث حتى الآن إلى الملك تشارلز الثالث بعد وفاة الملكة، قائلاً: "أنا أعرفه، لم أتحدث معه ولم أتصل به بعد".
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