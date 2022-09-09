نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 والمعلمات عبر موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 من بين أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، حيث يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عمليات بحث رهيبة عن كيفية التعرف على نتائج قياس الرخصة المهنية بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث تشير آخر الأخبار إلى قرب نشر النتائج لكافة المشاركين في الاختبار في الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج الرخصة المهنية 144 بالتفصيل.

نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

من المنتظر أن تعلن هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للعام الدراسي الحالي 1444 لكافة المعلمين والمعلمات. ويمكن الاستعلام عن النتائج بمجرد ظهورها رسميا عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبين على النحو التالي:

الخطوة الأولى: يجب عليك الدخول على رابط موقع هيئة تقويم التدريب والتعليم

ثم الخطوة الثانية: قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة بالبيانات الخاصة بك من ضمنها: كتابة السجل المدني والرقم السري الخاص بك.

الخطوة الثالثة: تليها مرحلة النقر على عبارة النتائج.

الخطوة الرابعة: بعدها يجب عليك ان تختار نوع الاختبار.

الخطوة الخامسة: ثم اضغط على مربض عرض النتائج، ستحصل على جميع نتائج اختبار الرخصة المهنية. مع إمكانية طباعتها.

يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه. والذي يوضح بشكل أفضل الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها كل معلم ومعلمة استخراج نتائج اختبارات الرخصة المهنية 1444.

شروط اختبار الرخصة المهنية 1444

في وقت سابق من العام الدراسي الحالي حددت وزارة التعليم السعودية، اهم الأهمط التي يجب ان تتوفر في كل معلم يرغب في اجتياز اختبار الرخصة المهنية وجاءت ملخصة على النحو التالي:

يجب ان يكون من الخريجين الجامعيين أو من المتوقع تخرجهم في وقت لاحق. يجب ان يتواجد في مقر اجراء الاختبار في الوقت المحدد من قبل وزارة التعليم مع الالتزام بالزي الرسمي من الواجب الحصول على درجة تتراوح ما بين 50 إلى 69 في اختبار الكفايات. وكذلك الحصول على درجات تتراوح ما بين 70 إلى 79 في اختبار الرخصة المهنية لإصدارها. التسجيل في نظام الرخص من أجل الحصول على رخصة صلاحيتها ثلاث سنوات

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه بشكل موجز الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.